京都サンガF.C.は８月９日、新しい主将と副主将を発表した。今シーズン、京都はMF川粼颯太がキャプテン、GKク・ソンユン、DF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義宜の４人が副キャプテンという体制で、開幕を迎えた。しかし、７月に川粼とク・ソンユンがともに海外へ移籍。これに伴い、主将にMF福岡慎平、副主将にGK太田岳志を新たに選出し、福田、R・エリアス、鈴木には引き続き副キャプテンを託すこ