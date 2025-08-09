京都が新キャプテンを発表！ 川颯太らの海外移籍に伴い新体制に「『タイトル』をつかみ取るために、全力で戦います」
京都サンガF.C.は８月９日、新しい主将と副主将を発表した。
今シーズン、京都はMF川粼颯太がキャプテン、GKク・ソンユン、DF福田心之助、FWラファエル・エリアス、DF鈴木義宜の４人が副キャプテンという体制で、開幕を迎えた。
しかし、７月に川粼とク・ソンユンがともに海外へ移籍。これに伴い、主将にMF福岡慎平、副主将にGK太田岳志を新たに選出し、福田、R・エリアス、鈴木には引き続き副キャプテンを託すこととなった。
この新体制発表にあたり、福岡はクラブの公式サイトで以下の通りコメントした。
「残りのシーズン、キャプテンを務めます！このタイミングで任せてくれた監督、コーチングスタッフ、選手の皆さんに感謝しています。僕たちに残された大会はリーグ戦のみです。誰しもが待ち望む、このクラブで『タイトル』をつかみ取るために、全力で戦います。そのためには、皆さんの力が必要です！ホーム・アウェイ関係なく、たくさんのサポーターが駆けつけてくれることが僕たちの大きな力になります。共に、まだ見たことのない景色を見に行きましょう！よろしくお願いします」
現在、J１で首位のヴィッセル神戸と勝点４差の４位につけている京都。新体制で、さらなる上昇を期す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
