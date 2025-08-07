1990年代の伝説的アニメ『魔法騎士レイアース』から、心躍る新作グッズが登場！ファッションブランド「AIR TWOKYO」が展開する第2弾コレクションでは、獅堂光や龍咲海、鳳凰寺風をはじめ、アスカやイーグルなどの人気キャラが華やかにデザインされたTシャツを中心に、ピアスやポーチ、スカートまでラインアップ♡懐かしさと今っぽさを兼ね備えたアイテムで、日常にときめきをプラスしませんか？ 推