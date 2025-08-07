魔法騎士レイアース第2弾♡華やかデザインの新作Tシャツ登場！

1990年代の伝説的アニメ『魔法騎士レイアース』から、心躍る新作グッズが登場！ファッションブランド「AIR TWOKYO」が展開する第2弾コレクションでは、獅堂光や龍咲海、鳳凰寺風をはじめ、アスカやイーグルなどの人気キャラが華やかにデザインされたTシャツを中心に、ピアスやポーチ、スカートまでラインアップ♡懐かしさと今っぽさを兼ね備えたアイテムで、日常にときめきをプラスしませんか？

推しキャラといつも一緒に♡

今回の注目は「デコラティブTシャツ」シリーズ。フロントに大胆なグラフィックがプリントされ、推しキャラたちを存分に楽しめるデザインです。

デコラティブTシャツ 1（獅堂光＆ノヴァ）



デコラティブTシャツ 2（龍咲海＆クレフ）



デコラティブTシャツ 3（鳳凰寺風＆フェリオ）



デコラティブTシャツ 4（アスカ＆タータ＆タトラ）



デコラティブTシャツ 5（イーグル＆ジェオ＆ザズ）



サイズはユニセックスM／L展開。価格は各6,600円（税込）です。

カラー（すべて共通）：ホワイト／ブラック

アクセ＆雑貨でレイアースを纏う

獅堂光

龍咲海

鳳凰寺風

コーディネートのアクセントになるアイテムも充実。獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風をイメージしたピアス（各3,300円）は、繊細なデザインで日常使いにもぴったり。

コーム＆ミラー

ステッカーセット

さらに、キャラの世界観を感じられる「コーム＆ミラーセット」（2,750円）や「ステッカーセット」（1,100円）も登場♪

日常に馴染む♡フェミニンアイテム

ロングスカート

サテンポーチ

ファッション性を重視した「ロングスカート」（7,700円）や、艶やかな素材感が魅力の「サテンポーチ」（2,750円）もラインアップ。

魔法騎士の世界観をさりげなく取り入れたい人にもおすすめです。どれも甘すぎない絶妙なデザインで、大人女子にもぴったり！

あなたの“好き”をファッションに

懐かしさと新しさが融合した『魔法騎士レイアース』第2弾コレクション。AIR TWOKYOならではの洗練されたデザインで、推し活もおしゃれも同時に楽しめます♡

日々のファッションに“ときめき”を取り入れて、自分らしさを表現してみては？完売前にぜひチェックしてみてくださいね♪