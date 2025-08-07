マクドナルドでは、2025年8月8日からハッピーセットのおもちゃに「ポケモン」が登場します（一部店舗を除く）。ひみつのおもちゃ含めて全9種類「ピカチュウ」や「イーブイ」をはじめとしたおなじみのポケモンや、10月16日発売の新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場する「メガルカリオ」や「メガリザードンX」など"メガシンカ"を遂げたポケモンを含む、いろんな仕掛けを楽しめるおもちゃ8種と、ひみつのおもちゃ1種の全9種をラ