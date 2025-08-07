政府・与党が参院選公約に掲げた現金給付の実現に暗雲が垂れ込めている。衆参両院で少数与党となり、給付の裏付けとなる２０２５年度補正予算案を野党の賛同を得て成立させられるかどうか見通せなくなったためだ。制度設計でも課題が立ちふさがる。（谷口京子）「物価高への対応が鈍かった」。自民党本部で６日開かれた、参院選の敗因を探る総括委員会で谷口将紀・東大教授（政治学）がそう指摘した。小野寺政調会長、木原誠