ハッブル宇宙望遠鏡から撮影した、星形成領域「S106」を示した画像。Image: NASA/ESA ドイツの研究者たちが挑んだのは、星の誕生に欠かせなかった分子の化学反応を人工的に再現するという実験。初期の宇宙がどのように冷え、星が生まれたのかという長年の謎に迫る新たな発見がありました。宇宙で最初にできた分子「ヘリウムハイドライド」約138億年前に起こったとされるビッグバンの数秒後、