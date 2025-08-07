本拠地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては第2打席で逆転39号を放ち、投げては4回2安打1失点、8奪三振の好投。完璧ともいえる二刀流の活躍にネット上の日本人ファンは唖然となった。0-1で迎えた3回1死二塁の第2打席。先発左腕リベラトーレを捉えた。左中間のスタンドに飛び込む39号は、打球速度109.5マイル（約176.2キロ）