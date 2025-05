アメリカ株には「5月に売って9月に買え(Sell in May and go away. But remember to come back in September)」という相場格言があります。この相場格言は日本でも有名ですが、日本株にも有効なのでしょうか?株は5月に売って9月に買うといい?早速調べていきましょう。日本株を「5月に売って9月に買う」と利益につながるかどうか、過去の価格データを集計して調べてみます。本記事では、野村アセットマネジメントの上場投信であ