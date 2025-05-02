[5.1 EL½à·è¾¡Âè1Àï](¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹)¢¨28:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª]ÀèÈ¯GK 13 ¥Õ¥ì¥ó¡¦¥¢¥®¥ì¥µ¥Ð¥éDF 3 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥óDF 5 ¥¸¥§¥é¥¤¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹DF 17 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§DF 18 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ç¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹MF 7 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ì¥ó¥²¥ëMF 9 ¥¤¥Ë¥ã¥­¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹MF 10 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹MF 16 ¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¬¥é¥ì¥¿MF 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥Ï¥¦¥ì¥®¥µ¥ëFW 21 ¥Þ¥í¡¼¥ó¡¦¥µ¥Ê¥Ç¥£¹µ¤¨GK 1 ¥¦¥Ê