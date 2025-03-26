½÷Í¥¤Î¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2Âç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤«¡Ä¡×¤È¡¢¡È2Âç¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¹­À¥¥¢¥ê¥¹¤¬Á°²ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤­¤«¤é¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂç²Ï½÷Í¥¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ö·î9½÷Í¥¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¡Ê2024Ç¯¡¿