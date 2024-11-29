ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:55）。11月23日（土・祝）の放送は、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（以下：三代目JSB）の今市隆二（いまいち・りゅうじ）さんが登場。11月13日（水）にリリースしたニューアルバム『ECHOES of DUALITY』や現在開催中のドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 "E