アンリツ、クラウド／仮想環境向けネットワーク測定ソリューションをInterop Tokyo 2026に出展

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2026年6月10日（水）から12日（金）まで幕張メッセにて開催されるインターネットテクノロジー展示会「Interop Tokyo 2026」に出展します。

本展示では、クラウド／仮想環境向けネットワーク測定ソリューション「Virtual Network Master(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/MX109030PC?_gl=1*1ogwbsi*_gcl_au*MTkwODIxOTc3NS4xNzczMTIyNTQy)」による、仮想環境を含む通信品質の可視化と、ネットワーク運用・保守への活用方法をユースケースとともにご紹介します。

出展ソリューション

クラウド化や仮想化の進展により、仮想環境を含めた通信品質の評価が重要となっています。その一方で、クラウド／仮想環境ではハードウェア測定器を設置できず、通信品質を高精度に把握することが難しいという課題があります。

Virtual Network Masterは、このような課題を解決するソフトウェアベースのネットワーク測定ソリューションです。仮想環境内の通信経路に測定ポイントを設定でき、Virtual Network Master同士、またはネットワークマスタ プロ MT1000A(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/MT1000A?_gl=1*1ogwbsi*_gcl_au*MTkwODIxOTc3NS4xNzczMTIyNTQy)／MT1040A(https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/products/MT1040A?_gl=1*nf39lc*_gcl_au*MTkwODIxOTc3NS4xNzczMTIyNTQy)（ハードウェア測定器）との対向接続により、通信品質の評価が可能です。

本展示では、Interop Tokyoの実稼働ネットワーク「ShowNet」に接続した測定デモを実施します。アンリツブースからShowNetに接続し、異なる仮想環境や回線条件における通信品質の違いをリアルタイムにご覧いただけます。また、さまざまなネットワーク環境でのユースケースもご紹介します。

出展ソリューションの詳細はこちら（Interop Tokyoアンリツ紹介ページ）(https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3650&lang=ja)

クラウド／仮想環境向けネットワーク測定ソリューションの詳細はこちら（ビデオ）(https://video-tm.anritsu.com/ja-jp/detail/videos/recent-videos/video/6392416047112?_gl=1*nf39lc*_gcl_au*MTkwODIxOTc3NS4xNzczMTIyNTQy)

展示会概要

名称 ：Interop Tokyo 2026

会期 ：2026年6月10日（水）～6月12日（金）

開催時間 ：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場 ：幕張メッセ

小間番号 ：7J25

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介(https://stg-sc93.azr.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)ページおよびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM/?utm_source=outlook-wjx&utm_medium=email&utm_campaign=facebook-information&utm_content=banner-b)でご覧いただけます。