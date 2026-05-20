不登校 過去最多　いまこそ親と先生に「第３の関わり方」を

一般社団法人 探究推進機構

一般社団法人 探究推進機構（兵庫県神戸市、代表理事：炭谷俊樹、2026年4月設立）は、

教育の変革期に、圧倒的に不足している「学びの伴走者」を育てる講座を開講します。

■ 学びの変革期に、支える人たちが不足している

最新の文部科学省の調査では、小中学生の不登校児童・生徒数は35万3,970人となり、12年連続で増加して過去最多を更新しました（2025年10月発表）。AIの急速な普及で「何をどう学ぶか」の前提も揺らぐなか、「どう子どもに関わればいいかわからない」と悩む保護者や教師の声も増え続けています。

こうした状況を受け、探究学習の第一線で実践を続ける研究者・実践家を集結し、2026年4月に一般社団法人 探究推進機構（TAO）を設立いたしました。

▎ 鈴木 寛 参与（元文部科学副大臣／東京大学教授）より

AI、デジタル、ロボットがこれから急速に社会に普及していく中で、人間の役割が相当変わってきます。改めて人間の役割は何なのか、これが問われています。そんな中で、まさに人間を人間たらしめる重要な営みが「探究」です。

私が文部科学副大臣のときに、東日本大震災からの教育復興プロジェクトとして、OECD東北スクールが始動しました。そのことが福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校での探究につながり、全国に広がりました。このように探究が大事だ、というメッセージは広がりましたが、一方でそれをどうやってファシリテートしていくのか、どう子どもたちの探究心を引き出すのか、そうした人、方法、活動を支えるところは道半ばです。

▎ 川口 真目 参与（漫画家／『子どもが不登校になったのでいろんな人に頼ってみた』著者）より

不登校の事情はみんなバラバラで、『こうしたら幸せに生きられる』という正解はありません。でも、『ありのままの自分』を認めてくれる大人に出会えるかどうかは、子どもの心の回復にとても大きい。私自身、息子が小学4年で不登校になったとき、頼れる大人と関わり方のヒントを必死に探しました。同じ思いをしている親や先生はたくさんいます。





いま、先生の指示によって進む従来型の学びから、問い、考え、試行錯誤する探究型へと、学びそのものが変わってきています。そのような学びの変革期に不足していることの一つが、「教える」から「伴走する」への転換を促す推進力です。TAOは「これからの学び」を支える人の素養を体系的に学べる仕組み「探究ナビゲーター認定講座」を提供します。

■ 探究ナビゲーター認定講座（6月15日より「入門編」から開講）

図：従来の学び ／ これからの学び

探究ナビゲーター認定講座は、入門編～養成者編までの4編で構成されます。入門編は、TAO理事の矢萩邦彦が担当し、全10回のオンデマンドで2026年6月15日に開講します。

▎ 矢萩 邦彦 理事／講師（知窓学舎代表、『正解のない教室』著者）より

教育というのは、どうしても「教える」というニュアンスが強くなりますが、本来大事なのは「学び」のはずで、生徒が自ら主体となるものです。

答えを与えるのではなく、問いが立ち上がる条件を整えて視野を開く、そして前に進むための声掛けをしていく。放任でも、管理でもなく、介入の強さを調節して調律しながら、学び手の主導権を守りながら伴走する。そのためには、基本的なマインドセットと、ちょっとしたコツがあります。探究ナビゲーター認定講座入門編が終わるころには、みなさんは、子どもたちと伴走しながら一緒に成長していく準備ができているはずです。

■ 「探究ナビゲーター」を社会のあらゆる場所に

「探究ナビゲーター認定講座」概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182967/table/1_1_5bc20ce5b72905d62b2b10606107a2ee.jpg?v=202605200951 ]

この度TAOで展開する「探究ナビゲーター認定講座」の先駆けとして炭谷俊樹代表理事が長年手掛けてきた「探究ナビ講座」が存在します。管理でも放任でもない「第３の教育」を提唱し、1996年に創設したラーンネット・グローバルスクールの運営を通じて、人の可能性を引き出す教育アプローチを実践し続けている炭谷は、より一層学びの伴走者を増やすことを願い、TAOを設立いたしました。「探究ナビ講座」は以降、「探究ナビゲーター認定講座基礎編」として位置づけられ、より体系的に発展いたします。

▎ 炭谷 俊樹 代表理事／講師（ラーンネット・グローバルスクール創設者／『第３の教育 ── 突き抜けた才能は、ここから生まれる』著者）より

探究的な学びの伴走者が、いま日本中で必要とされていることを実感しています。知識を与える教育から、好奇心を大切にし、問いを見出し、自ら探究する力を育む教育へ。その転換を支える探究ナビゲーターを育て、社会に送り出すことが、私たちの使命です。

団体概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182967/table/1_2_f89d802f194c068f1f6a8a63e44b8142.jpg?v=202605200951 ]理事・参与（順不同・肩書は一部）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182967/table/1_3_080d2b1f42c7d8fa81a58d384a5ebad0.jpg?v=202605200951 ]

本プレスリリースに関するお問い合わせ

一般社団法人 探究推進機構（TAO）広報担当（小田）

E-mail：tao-office@tankyu-intelligence.org

▼ 取材・登壇のお申し込みを受け付けております

・炭谷 俊樹（代表理事／講師）

・矢萩 邦彦（理事／講師）

・小田 真人（理事／講師／事務局長）