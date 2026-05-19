JO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」の河野純喜が「スカパー!TVガイドプレミアム6月号」の表紙に登場！ 応援するサッカー日本代表への思いに迫る。

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株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」を5月25日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。



「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」（東京ニュース通信社刊）

5月25日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム6月号」の表紙に登場するのは、JI BLUEの河野純喜。



JO1とINIによるスペシャルユニットである「JI BLUE」は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める。6月3日にリリースされる公式テーマソング「景色」やサッカー日本代表について、サッカー経験者でもある河野にたっぷり話をうかがった。



また、韓国の小説を原作にした「連続ドラマW　コンサルタント―死を執筆する男―」（WOWOWプライム）。執筆した小説の通りに暗殺が実行されるという物語を、今回が初共演となる伊藤健太郎とGACKTがリアルに体現する。2人のインタビューから作品の魅力に迫る。



そのほか、舘ひろし＆黒川想矢、ウルフアロン、Lienel、東克樹（横浜DeNAベイスターズ）のインタビューやドラマ「最愛」、EXO、映画「教皇選挙」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。



ラインアップ



●表紙＆特集1


サッカー日本代表「最高の景色を2026」 公式テーマソング「景色」リリース！


河野純喜（JI BLUE）


“ブルー”の名の下、1つに。



●特集2


「連続ドラマW　コンサルタント―死を執筆する男―」スタート


伊藤健太郎＆GACKT


物語に“リアル”を



●特集3


何度でも見たくなるサスペンスラブストーリー


「最愛」



●特集4


映画「免許返納!?」6/19公開！


舘ひろし＆黒川想矢


深い信頼ときずな



●特集5


新日本プロレス「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」


ウルフアロンの支配力



●特集6


「EXO PLANET #6 - EXhOrizon in SEOUL」TV初放送！


EXO再会の幕開け



●特集7


教皇の選出の裏に渦巻く欲望と秘密


「教皇選挙」



●特集8


プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」放送


令和のホームドラマの描き方



●インタビュー


Lienel／東克樹（横浜DeNAベイスターズ）



（内容は変更になる場合があります）



【商品概要】
「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」
●発売日：2026年5月25日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：730円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2790251/＞ほか）にてご予約いただけます。

【関連サイト】
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TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
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