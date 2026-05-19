JO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」の河野純喜が「スカパー!TVガイドプレミアム6月号」の表紙に登場！ 応援するサッカー日本代表への思いに迫る。
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」を5月25日（月）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」（東京ニュース通信社刊）
5月25日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム6月号」の表紙に登場するのは、JI BLUEの河野純喜。
JO1とINIによるスペシャルユニットである「JI BLUE」は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める。6月3日にリリースされる公式テーマソング「景色」やサッカー日本代表について、サッカー経験者でもある河野にたっぷり話をうかがった。
また、韓国の小説を原作にした「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」（WOWOWプライム）。執筆した小説の通りに暗殺が実行されるという物語を、今回が初共演となる伊藤健太郎とGACKTがリアルに体現する。2人のインタビューから作品の魅力に迫る。
そのほか、舘ひろし＆黒川想矢、ウルフアロン、Lienel、東克樹（横浜DeNAベイスターズ）のインタビューやドラマ「最愛」、EXO、映画「教皇選挙」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
サッカー日本代表「最高の景色を2026」 公式テーマソング「景色」リリース！
河野純喜（JI BLUE）
“ブルー”の名の下、1つに。
●特集2
「連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―」スタート
伊藤健太郎＆GACKT
物語に“リアル”を
●特集3
何度でも見たくなるサスペンスラブストーリー
「最愛」
●特集4
映画「免許返納!?」6/19公開！
舘ひろし＆黒川想矢
深い信頼ときずな
●特集5
新日本プロレス「DOMINION 6.14 in OSAKA-JO HALL」
ウルフアロンの支配力
●特集6
「EXO PLANET #6 - EXhOrizon in SEOUL」TV初放送！
EXO再会の幕開け
●特集7
教皇の選出の裏に渦巻く欲望と秘密
「教皇選挙」
●特集8
プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」放送
令和のホームドラマの描き方
●インタビュー
Lienel／東克樹（横浜DeNAベイスターズ）
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドプレミアム2026年6月号」
●発売日：2026年5月25日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：730円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2790251/＞ほか）にてご予約いただけます。
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