「お金のデザイン」運用資産総額8,000億円突破のお知らせ

株式会社お金のデザイン

先進的なデジタル資産運用を提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伴 雄司、以下「お金のデザイン」）は、連結の運用資産総額*¹が8,000億円を突破しましたことをお知らせいたします。（2026年5月15日現在）

お金のデザインは、テクノロジーと金融工学の融合により、誰もが質の高い資産運用を享受できることを目的に開発した日本初のロボアドバイザー「THEO［テオ］」をはじめとして、一人ひとりの人生に寄り添う多様な資産運用サービスを提供してまいりました。



運用資産総額8,000億円は、2025年10月の7,000億円突破から、短期間で1,000億円増加したこととなり、資産形成への関心の高まりとともに、当社の提供する価値が着実に浸透しているものと考えております。



お金のデザインは、これからもこれまでにない新しい独自の価値提供によって、お客さま、お一人おひとりに寄り添う資産運用サービスを実現してまいります。

*¹ 運用資産総額の内訳について

運用資産の内訳は、一生涯のおまかせ資産運用サービスTHEO［テオ］シリーズ*²、CHEER証券に提供する「おまかせ運用」を含むファンドラップサービス、及びお金のデザイン、東海東京アセットマネジメント株式会社それぞれが運用する投資信託の合計金額になります。

*² THEOシリーズとは、THEOおよびTHEO+ の合計です。

【運用資産の内訳（2026年5月15日時点）】株式会社お金のデザイン

担当:百貫・村井

Email：press@money-design.com

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