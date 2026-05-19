株式会社Cloud Navi、Alibaba Cloud「Japan Best Partner of the Year」を2年連続受賞

株式会社Cloud Navi

株式会社Cloud Navi（本社：東京都渋谷区、以下「Cloud Navi」）は、Alibaba Cloud（アリババクラウド）の日本市場における最高位パートナー資格である「ディストリビューター」として認定されています。

このたびCloud Naviは、Alibaba Cloudが日本市場におけるパートナー企業を表彰する年次アワード「Japan Best Partner of the Year」を2年連続で受賞いたしましたことをお知らせいたします。最高位パートナーとしての地位に加え、本アワードの2年連続受賞により、Cloud Naviは名実ともに日本市場におけるAlibaba Cloudのトップパートナーとしての位置づけをより強固なものといたしました。

本アワードは、Alibaba Cloudが日本市場において顕著な貢献を果たしたパートナー企業の中から、技術力、ビジネス成果、顧客満足度などを総合的に評価し、最も優れた一社に授与される最高位の表彰です。

Cloud Naviは、日本市場においてトップクラスの取扱実績を有するAlibaba Cloudパートナーとして、クラウド移行、MSP（マネージドサービス）、AI導入支援における豊富な実績、24時間365日の技術支援体制、そして継続的な事業成長が高く評価され、今回の2年連続受賞に至りました。

■ 受賞の主な評価ポイント

今回の受賞においては、特に以下の2つの強みが高く評価されました。

１. 業界トップクラスの技術力と豊富な実装実績

Cloud Naviは、クラウド業界において10年以上の経験を有するエンジニアを中核とする技術チームを擁し、クラウド環境の設計・構築・運用をワンストップで支援できる体制を構築しています。長年にわたり培ってきたクラウド運用知見を活かし、MSP（マネージドサービス）、大規模クラウドマイグレーション、コンテナ化、AIソリューション開発など、難易度の高いプロジェクトを数多く支援してきました。

これまでに、ゲーム、インターネット、AI関連、製造、ITシステムなど、幅広い業界の日本企業に対し、クラウド導入・運用を支援しており、特に大規模なクラウド移行案件において豊富な実績を有しています。ダウンタイム最小化、コスト最適化、運用負荷軽減を同時に実現する実践的な支援体制は、多くの顧客企業から高い評価を獲得しています。

また、日本語・中国語・英語の3言語による24時間365日の技術・運用サポート体制を提供し、重大障害時には15分以内の一次対応を行うなど、日本企業の安定運用を支えるMSPサービスを展開しています。さらに、IaC・CI/CDによる運用自動化、統合監視、月次のコスト・性能・セキュリティ分析レポートなどを通じて、顧客の継続的なシステム最適化を支援しています。

２. 継続的な事業成長と顧客基盤の拡大

Cloud Naviは、ゲーム、インターネット、AI関連、製造、ITサービスなど幅広い業種の日本企業に対してAlibaba Cloudの導入・活用支援を行っており、大手ゲーム事業者をはじめとする多様な顧客基盤を構築しています。対前年比で継続的な事業成長を実現しており、日本市場におけるAlibaba Cloudパートナーとして着実に存在感を高めています。

単なるクラウド販売にとどまらず、顧客の事業成果に直結するアーキテクチャ設計、運用最適化、コスト削減提案を一貫して行うことで、案件特性に応じたクラウドコスト最適化を実現しています。また、既存顧客の継続利用率および利用拡大率（アップセル率）においても高い水準を維持しています。

■ 2年連続受賞の意義

Alibaba Cloud「Japan Best Partner of the Year」を2年連続で受賞したことは、単年度の成果ではなく、Cloud Naviの継続的な事業成長力、技術提供力、顧客支援力が客観的に評価された結果であると考えています。

Cloud Naviは、日本市場においてトップクラスの取扱実績を有するAlibaba Cloudパートナーとして、今後も日本企業のDX推進およびAI活用の高度化に貢献してまいります。

■ 今後の展開

Cloud Naviは、本受賞を一つの通過点とし、今後も以下の方針で事業を推進してまいります。

・技術力のさらなる強化

MSP、クラウド移行、AI領域における専門人材の継続的な拡充と、技術ナレッジの蓄積・共有体制の高度化を推進します。

・日本ローカルパートナーとの協業強化

SIer、ISV、ITサービス事業者、テクノロジーパートナーとの連携をさらに強化し、日本市場におけるローカルエコシステムの拡充を推進してまいります。ティア2代理店パートナーとの協業を通じ、より多くの日本企業に対し、クラウドおよびAI活用支援を届けられる体制の構築を進めてまいります。

・AIソリューションの展開加速

AI領域においては、Alibaba Cloudの大規模言語モデル（LLM）「Qwen（クウェン）」に加え、画像生成・動画生成モデル「Wan」「HappyHorse」などを活用したマルチモーダルAIソリューションのローカライズ導入支援を本格展開しています。API連携、プロンプト設計、業界データを活用したファインチューニング、オンプレミス環境への導入、A/Bテストまでをワンストップで支援し、日本企業における生成AI活用の実装を加速してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社Cloud Navi

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ33階

事業内容：Alibaba Cloudクラウドリソースの販売、MSP（マネージドサービス）、クラウド移行支援、AIソリューション導入支援、ITコンサルティング 等

公式サイト：https://cloudnavi.co.jp

Cloud Naviは、「クラウド基盤 × AI能力」を中核に据え、お客様の持続的な競争力を支えるデジタル基盤の提供をビジョンとして掲げ、日本企業にとって最も信頼されるテクノロジーパートナーを目指してまいります。