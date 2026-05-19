【29900円ゲット】Teclastタブレット『T65』を期間限定低価格で購入可能！ 無料のBluetoothキーボードも入手できます（五十個だけ）！Amazonセール開催(5/18から5/21まで)

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/KBFreeT65

モデル：Teclast T65 256GB

リンク：https://geni.us/KBFreeT65

通常価格：32900円

割引：9%

【コード】：T65KBFREE

イベント価格：29900 円

セール期間：5月18日(月)～５月21日(木)

T65 をご購入いただいたお客様は、当社の公式 Twitter アカウント@TeclastJapan(https://x.com/TeclastJapan) にご連絡いただき、注文番号を送信すると、無料の Bluetooth キーボード（五十個だけ提供）を受け取ることができます。

没入感あふれる13.4インチ大画面＆120Hzリフレッシュレート

13.4インチの大画面を採用したTECLAST T65 アンドロイド 16 タブレットは、1920×1200の2K高解像度IPSディスプレイと120Hz高リフレッシュレートに対応。料理レシピを見ながらの調理、オンライン授業、Zoom会議、家族とのビデオ通話など、日本の日常シーンに馴染む使いやすさも魅力。Widevine L1対応により、動画配信サービスも高画質HD再生で楽しめるandroid タブレットです。

10000mAh大容量バッテリー＆4G LTE対応、外出先でも頼れる SIMフリー タブレット

10000mAhの超大容量バッテリーを搭載したT65 タブレット 13インチは、通勤・通学・出張・旅行など長時間の外出時でも安心。動画視聴、電子書籍、SNS、オンライン会議、ネット検索などを一日中快適に楽しめます。

実質26GBメモリ＋256GB大容量ストレージ、マルチタスクも快適

高性能 120hz タブレット TECLAST T65 は、6GB LPDDR4Xメモリに加え、最大20GBのメモリ拡張に対応し、実質26GBの大容量メモリ環境を実現。複数アプリの同時起動や、ブラウザの多タブ利用、動画視聴しながらの資料確認などもスムーズです。

Android 16 ＆ AI 対応、仕事も学習ももっとスマートに

最新Android 16を搭載したTECLAST T65 タブレット 13インチは、UNISOC T7280 オクタコアプロセッサー（最大2.2GHz）により、アプリ起動や切り替えもスムーズ。AIによる文章作成・要約・翻訳・議事録整理・画像認識・学習サポートなど、日常からビジネスまで幅広く活躍。

AI音声アシスタントやスマート翻訳機能を活用すれば、オンライン会議や語学学習、資料整理も効率化できます。SNS投稿作成やアイデア出しなどのクリエイティブ用途にも便利な android タブレット 大画面。プライバシーダッシュボード機能により、アプリ権限管理もしやすく、安心して利用できます。

詳細を見る :https://geni.us/KBFreeT65Teclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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