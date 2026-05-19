コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を株式会社りそな銀行・株式会社埼玉りそな銀行に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、株式会社りそな銀行（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：千田 一弘、以下、りそな銀行）、株式会社埼玉りそな銀行（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：篠藤 愼一、以下、埼玉りそな銀行）に、Digital Co-Experience プラットフォーム『Withdesk（ウィズデスク）』のコブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Browse 導入の概要

この度、りそなグループのりそな銀行、埼玉りそな銀行は、ウィズデスクが提供する Withdesk Browse を導入することにより、Web サイト上のお手続きや操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、画面共有や遠隔操作を可能とするコブラウズサポートを提供できるようになります。なお、コブラウズサポートは、先行して両社のマイゲート（インターネットバンキング）の操作案内を中心に活用を開始し、今後グループ各銀行へ順次拡大していく予定です。

今回の導入にあたっては、お客さまによる事前のアプリインストールが不要なため、Web 操作が不安なお客さまに負担をかけることなく、誰でも簡単にコブラウズサポートを開始できることに加え、パスワードなどの機密性の高い入力内容をオペレーターが閲覧できないようにマスキングできるため、セキュリティを考慮したお客さま対応が可能になるとのご評価をいただいております。また、お客さまが利用するデバイスを問わず、リアルタイムに画面共有を行うことができ、課題把握時間の短縮と課題解決率の向上を実現できるという評価のもと、Withdesk Browse の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決し、お客さまに安心をもたらす顧客体験の提供を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ りそな銀行・埼玉りそな銀行のコメント

りそなグループは、パーパスである「金融＋で、未来をプラスに。」の実現に向け、デジタル技術を活用したお客さま体験の変革に取り組んでいます。

このたび導入した Withdesk Browse は、デジタル化が進む金融サービスにおいても、お客さま一人ひとりに寄り添い、分かりやすく安心してご利用いただくための重要な取り組みの一つです。

今後もりそなグループは、デジタルと人の力を掛け合わせる金融 DX を通じて、新たな価値を創出し、お客さまや地域社会の未来をプラスにしていくことを目指してまいります。

■ りそな銀行について

＜会社概要＞

会社名：株式会社りそな銀行

所在地：大阪府大阪市中央区備後町2-2-1

代表者：千田 一弘（ちだ かずひろ）

ホームページ：https://www.resonabank.co.jp/

■ 埼玉りそな銀行について

＜会社概要＞

会社名：株式会社埼玉りそな銀行

所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤7-4-1

代表者：篠藤 愼一（しのとう しんいち）

ホームページ：https://www.saitamaresona.co.jp/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、リアルな顧客体験をデジタル上で提供する Digital Co-Experience プラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決し、お客さまに安心をもたらす顧客体験の提供を実現します。

■ Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）とは

Withdesk Browse は、コブラウズソリューションです。コブラウズソリューションとは、お客さまが閲覧する Web サイトやアプリの画面をリアルタイムに確認しながらサポートを行うためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/