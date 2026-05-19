フランス開催の酒類品評会「Kura Master(クラマスター) 2026」で本格焼酎「屋久島 大自然林 芋」が「金賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）の本格焼酎「屋久島 大自然林 芋」が、フランスのパリで開催された「Kura Master（クラマスター） 2026」本格焼酎・泡盛コンクール、芋焼酎部門において「金賞」を受賞いたしました。

【屋久島 大自然林 芋】本格焼酎・泡盛コンクール

芋焼酎部門 金賞

原材料名：さつま芋、米麹、アルコール分：25％

内容量/価格： 1800ml / 3,326円、720ml / 1,663円 ・・・ 特約店限定

（参考小売価格・税込)

「屋久島 大自然林 芋」は、屋久島伝承蔵において、麹室での麹造り、甕でのもろみの発酵、昔ながらの道具を使った伝統的製法「手造り甕壷仕込み」により、丹精を込めて造られています。良質なさつま芋を原料に屋久島の軟らかい水を用いて造られた焼酎は、豊な香りと芳醇な味わいが特長です。

＜屋久島伝承蔵について＞

豊かな大自然に包まれた世界自然遺産の島「屋久島」。本坊酒造がこの地で焼酎造りを始めたのが1960年。以来、半世紀を超えて屋久島に根ざした焼酎蔵として「屋久島伝承蔵」は歩んできました。屋久島の豊富にして清らかな水、そして大地の恵みに感謝しながら、昔ながらの手造りにこだわった伝承蔵ならではの希少なる本格焼酎を生み出しています。焼酎造りの元となる麹は、麹室の中で人の手によって丹念に造られ、一次仕込みから二次仕込みまで、明治時代から現存する和甕でもろみの発酵を行います。また、屋久島産「白豊」など、島内で収穫されたさつま芋と屋久島のやわらかな水を使った島内限定の芋焼酎も造られています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4iFkKNUjKz0 ]

＜Kura Masterについて＞

Kura Master（クラマスター）はフランス人のための日本酒、本格焼酎・泡盛、リキュール、ワインのコンクールです。フランス国家が最高職人の資格を証明するMOFの保有者をはじめ、一流ホテルのトップソムリエやバーマン、カービスト またレストラン、ホテル、料理学校関係者など飲食業界のプロフェッショナルにより、≪食と飲み物の相性≫に重点をおいて審査を行います。各種イベントを通して、フランスをはじめとした欧州市場へアピールする場を提供しています。

Kura Master公式ウェブサイト： https://kuramaster.com/ja/

Kura Master 2026 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-61-b1bfa925b577b9b0df8683c505694574.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215