東京スカイツリー(R)と「ちいかわ」の3年ぶり2度目のコラボイベント開催！「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、2026年7月10日(金)～10月31日(土)の期間、人気キャラクター「ちいかわ」と、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」を開催します。

(C)nagano (C)ナガノ/2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

本イベントは、2026年7月24日(金)公開の『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』に合わせて開催されるコラボイベントです。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾や大好きなキャラクターととっておきの１枚が撮れるフォトスポットが会場をにぎやかに彩ります。さらに、このイベントでしかゲットできないイベント限定グッズに、見た目もきゅんきゅんなカフェメニューがずらり！！

地上350メートルの天望デッキでは、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映やキャラクターたちと写真が撮れるフォトサービスの販売、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、お楽しみコンテンツが盛りだくさん！「ちいかわ」の世界観にどっぷり浸れる、元気でハッピーな時間を東京スカイツリーでお楽しみください。

「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」概要

期 間 2026年7月10日(金)～10月31日(土)

場 所 東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

※天望デッキ、天望回廊へは、展望台入場券が必要です。

内 容 １. 天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

２. 天望回廊フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

３. 天望デッキフロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

４. 天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

５. イベント限定グッズ販売

６. 特別ライティング点灯

公式サイト https://www.tokyo-skytree.jp/event/special/chiikawa

イベントオリジナルビジュアル

イベントオリジナルビジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットの設置、イベント限定グッズやカフェメニューの販売などを予定しています。

※イベントの詳細は第2弾リリースでお知らせします。

△イベントオリジナルビジュアル (C)nagano (C)ナガノ/2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE

■イベント限定グッズ販売について

イベント限定グッズの販売場所、販売方法については第2弾リリースでお知らせします。

■天望デッキフロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売について

コラボカフェのご利用には、「お食事券付き展望台入場券」が必要となります。

※「お食事券付き展望台入場券」のチケット販売方法については第２弾リリースでお知らせします。

※チケットの転売は禁止です。転売が発覚した際は入店をお断りする場合がございます。

「ちいかわ」とは

イラストレーターのナガノ氏が描くX (旧Twitter)発の漫画。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。SNSやLINEスタンプでも人気を集め、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中です。

『映画ちいかわ人魚の島のひみつ』 7月24日(金)全国公開

本作で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”と呼ばれる長編ストーリー。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。制作は、劇場版『ウマ娘プリティーダービー新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPicutures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

https://chiikawa.toho-movie.jp/

【―般の方のお問い合わせ】

東京スカイツリーコールセンター TEL：0570‐55‐0634（10:00～18:00）

東京スカイツリーホームページ https://www.tokyo-skytree.jp/