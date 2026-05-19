ユニ・チャーム、世界初※1使用済み紙おむつ水平リサイクル『RefF（リーフ）』「第18回 日本マーケティング大賞」 準グランプリを受賞

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、公益社団法人 日本マーケティング協会が主催する「第18回 日本マーケティング大賞」において、世界初※1の使用済み紙パンツ（紙おむつ）水平リサイクル『RefF（リーフ）』が優れたマーケティング活動として評価され、準グランプリを受賞したことをお知らせします。

※1 オゾン処理技術を用いた「紙おむつから紙おむつへの水平リサイクル技術」として（2020年12月ユニ・チャーム調べ）

■「日本マーケティング大賞」とは

企業・自治体・団体などにおける新たなマーケティングやコミュニケーションの手法、ならびにビジネスモデルの開発を促進し、消費者の生活の向上と経済・社会の活性化に資する活動を奨励し、マーケティングのプレステージを高めることを目的に2007年に創設※2された表彰制度です。

本年は多数のプロジェクトがエントリーし、厳正な審査のもと受賞企業が選出されました。なお、表彰式は2026年6月12日（金）に開催予定です。

※2 第1回目の表彰は、2009年より実施されました

■準グランプリへの選出理由

『RefF（リーフ）』は、単なる技術開発にとどまらず、自治体や生活者、排出事業者との連携により、回収から再資源化までの仕組みを構築し、資源循環を社会全体で実現する新たなモデルを提唱しました。こうした資源循環に正面から向き合う姿勢や、使い捨て中心のライフスタイルから循環型社会への転換を加速させ、持続可能な未来の実現に向けてリーダーシップを発揮するマーケティング活動が高く評価されました。

■『RefF（リーフ）』とは

これまで焼却処分されてきた使用済み紙おむつを回収し、独自のオゾン処理技術により衛生的で安全なパルプへ再生する、世界初※1の取り組みです。再生パルプを再び紙おむつの原材料として活用する「水平リサイクル」を実現しており、焼却処理と比較してCO2排出量の削減や、資源循環の推進に貢献します。また、本取り組みによる再生パルプを一部使用した『マミーポコパンツ RefF（リーフ）』は、2024年に九州地区で発売し、2026年5月より関東を中心に販売エリアを拡大します。

■世界初・紙おむつ水平リサイクル『RefF（リーフ）』を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

本活動は、2015年国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任 つかう責任 13．気候変動に具体的な対策を 15．陸の豊かさも守ろう

当社はこれからも事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献します。

（関連情報）

・RefF（リーフ）公式サイト

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/reff.html

・ユニ・チャーム サステナビリティサイト

https://www.unicharm.co.jp/csr-eco/index.html

・ユニ・チャーム Kyo-sei Life Vision 2035

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/kyoseilifevision.html