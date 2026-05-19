“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」のワンちゃんと泊まれる施設「ゆるり奥日光with DOGS」（所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548）は、2026年4月に開業1周年を迎えたことを記念し、お客様へ感謝の気持ちを込めて、周辺観光スポットの無料チケットや愛犬グッズなどの特典が抽選で当たる4大特典付プランを2026年5月より販売しております。 ゆるり奥日光with DOGS： https://yururi-okunikko.com/ 開業1周年記念・4大特典付プラン：https://x.gd/Dha7b

「ゆるり奥日光with DOGS」は、＜愛犬と過ごす和のぬくもり旅＞がコンセプトの温泉旅館です。 当館はオープン以来、愛犬もパパママも楽しく快適にご滞在いただける施設を目指し、様々なプランの企画や大型犬・超大型犬の受け入れ、周辺観光施設とのコラボなどを実施してまいりました。 本プランでは、抽選で東武ワールドスクウェア入園チケットや愛犬用グッズなどが当たるガチャガチャをはじめ、最大10％割引やレイトチェックアウト特典などをお楽しみいただけます。 今後も当館は、様々なコンテンツやサービスを通じて、愛犬との素敵な旅の想い出づくりをお手伝いしてまいります。

開業1周年記念プラン

プラン名：【開業1周年記念】くるっと回してプレゼント！愛犬お祝いガチャなど4大特典付き！＜□特選鍋御膳＞ ・宿泊期間： ～2026年7月17日、2026年12月1日～2027年4月28日 ＜特典＞ ① 抽選で景品が当たるガチャガチャ1回（1グループ） 特賞：東武ワールドスクウェア入園ご招待チケット1名様分 A～F賞：愛犬用おもちゃ／愛犬用ごはん／愛犬用おやつ／犬の温泉スタートセット／ゆるり奥日光1周年記念デザインオリジナルコースター／肉球絵馬、肉球おみくじ1回無料 ② 最大10％OFFの特別価格 ③ レイトチェックアウト1時間無料（通常10時→11時） ④ 愛犬利用料無料 ※1室につき小型犬3頭、または中型犬2頭、または大型犬・超大型犬1頭まで （洋室ツイン客室のみ小型犬・中型犬2頭まで、大型犬・超大型犬1頭まで） 価格：15,840円～（2名様一室ご利用時の1名様料金） ご予約・詳細： https://x.gd/Dha7b

・7月中旬～11月末までのご予約はこちら

②プラン名： 【開業1周年記念】くるっと回してプレゼント！愛犬お祝いガチャなど4大特典付き！＜■牛しゃぶ鍋＆ハーフビュッフェ＞ 宿泊期間： 2026年7月18日～11月30日 プランURL：https://x.gd/P0NeR

■ゆるり奥日光with DOGS

＜愛犬ファーストの安心の設備＞

・床…安心してお過ごしいただけるよう、客室内は滑らず汚れにくい専用コーティングと床材を採用。 ・客室家具…汚れにくく丈夫な素材で作られた家具を使用しているため、愛犬と一緒でも気兼ねなくおくつろぎいただけます。 ・愛犬用ベッド…一部客室に愛犬専用ベッドを完備しておりワンちゃんもぐっすりとお休みいただけます。 ・レストラン…愛犬同伴でご利用可能。

ゆるり奥日光with DOGS｜概要 所在地：〒321-1662 栃木県日光市湯元2548 アクセス： 東武浅草駅より特急で東武日光駅、湯元温泉直通バス70分 客室数： 全43室 館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、 公式サイト：https://yururi-okunikko.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_okunikko/ ※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！ □所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9 TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/ □設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円 □事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業 □代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先 株式会社リロバケーションズ ファシリティマネジメントユニット 広報・デザイングループ 宮木 e-mail：rv.pr@relo.jp 取材・撮影等に関するご案内： https://relovacations.com/photo