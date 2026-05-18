雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2026年5月30日（土）に、「こどもの国」園内の「こども遊牧場」にて「牛乳まつり」を開催いたします。

「牛乳まつり」は、6月1日の「牛乳の日」および 6 月の「牛乳月間」にちなみ、牛乳・乳製品の消費拡大を目的として、2009年から開催している恒例イベントです。 当日は、「北海道牛乳（200ml）」を 600 本、ご来場の皆さまへ提供いたします。また、牛舎での「乳しぼり体験」、遊牧場での「こども縁日」、「バター作り教室」、「牛乳紙パックリサイクルを体験できるサステナビリティコーナー」など、お子さまから大人の方までお楽しみいただける各種プログラムをご用意しています。

さらに、北海道から当社スキー部の選手も来場予定で、スキージャンプに使用される板やヘルメットの展示、また子どもたちと一緒に体を動かすイベントも行います。 雪印メグミルクは本イベントを通じ、来場された皆さまに牛乳や乳製品の魅力を知っていただき、消費拡大に貢献してまいります。

◼︎「牛乳まつり」概要

日程：2026年5月30日（土） 10：00～15：00（開園9:30 閉園16:30） ※雨天中止 会場：「こどもの国」園内 「こども遊牧場」 〒227-0036神奈川県横浜市青葉区奈良町700番地 料金：おとな 800円 / 高校生 600円 / 中学生・小学生 300円 / 幼児（3歳以上） 200円 ※上記は「こどもの国」の入園料です。 「牛乳まつり」への入場は無料ですが、一部有料のイベントがございます。 主催：雪印メグミルク株式会社 協力：社会福祉法人こどもの国協会、株式会社雪印こどもの国牧場

◼︎「牛乳まつり」イベント内容

会場では、様々なプログラムをお楽しみいただけます。

◎牛乳サンプリング 「北海道牛乳」を無料配布いたしますのでお気軽にお立ち寄りください。 開始時間：11:30～（300本）、13:30～（300本） 人数：各回先着300名様(お一人様1本) 参加費：無料

◎乳しぼり体験 9:30より牛舎脇エサ売り場で整理券配布いたします。（対象年齢4歳以上）牛乳まつりにて例年好評のプログラムになっております！ 開始時間：11:00、14:00 人数：各回先着60名様 参加費：無料

◎バター作り教室 サングリーン牛乳を使用したバター作りという希少な体験をお楽しみいただけます。 開始時間：10:30、12:45 人数：各回先着16家族様 参加費：1家族様（1組様）800円

◎骨の健康度チェック ご自身の骨の健康度を知る機会にぜひ！ 開始時間：10:00～15:00 人数：制限なし 参加費：無料 ◎サステナビリティコーナー（牛乳紙パックリサイクル体験） 紙パックのリサイクル体験をしていただきます。会場でクイズに正解すると、景品がもらえるかも！ 開始時間：10:00～15:00 人数：先着300人 参加費：無料

◎「牧場の朝」の大きな牛バルーン展示・フォトスポット 「大きな牛バルーン」や雪印メグミルク商品の「ビッグダミー」と記念撮影ができます。思い出に残る一枚にぜひお立ち寄りください。 開始時間：10:00～15:00 人数：制限なし 参加費：無料

◎こども縁日 ボールすくいや水風船すくいなどの縁日気分を味わえるプログラムをご用意しております。 開始時間：10:00～15:00 人数：制限なし 参加費：各100円

◎ジャンプ雪印メグミルク スキー部の選手たちと一緒にカラダを動かそう！スキージャンプに使用されるアイテムも展示しております。 開始時間：10:45、14:00 人数：制限なし 参加費：無料

◼︎会場レイアウト

【雪印メグミルク株式会社について】

雪印メグミルクは、「雪印北海道バター」「ネオソフト」「６Ｐチーズ」などの乳製品をはじめ、ミルクの持つ価値の研究成果を商品化した健康食品や粉ミルク、牛乳・乳飲料、ヨーグルト、デザートなどを製造・販売しています。 https://www.meg-snow.com/

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