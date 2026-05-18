物価高と時短の救世主！「冷凍王子」西川剛史が贈る、１人分8円～199円で作れる『神うま節約レシピ』本を5月18日に発売

冷凍食品PR連盟株式会社

冷凍食品PR連盟株式会社（東京都港区、連盟会長：西川剛史）は、連盟会長であり「冷凍王子」として広く知られる冷凍生活アドバイザー・西川剛史による新刊レシピ本『かんたん＆時短！ 冷凍だからこそおいしい！ 神うま節約レシピ (TJMOOK)』が、株式会社宝島社より2026年5月18日（月）に発売されることをお知らせいたします。

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■ 出版の背景：「食費は下げたい、でも手間は増やしたくない」を解決

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長引く物価高により「食費を下げたい」というニーズが高まる一方で、共働き世帯の増加などにより「料理の手間は増やしたくない」という時短・タイパ（タイムパフォーマンス）の需要もますます大きくなっています。

そんな現代の多くの方々の悩みに応えるべく、冷凍の専門家である西川剛史が、ほぼ1人前100円台（8円～199円）で作れる大満足のレシピを厳選して195品考案しました。

冷凍のプロが教える「冷凍だからこそ美味しくなる」独自のテクニックに加え、下処理の手間を極限まで省ける市販の冷凍野菜を活用したレシピも多数掲載しており、家計とタイパを同時に救う、現代の食卓の決定版となる一冊です。

■ 本書の主な特徴と収録内容

本書では、冷凍の基本からプロならではの裏ワザまで、余すところなく公開しています。

・冷凍が節約に結びつく理由と基本ルール「ちょこちょこ冷凍」イメージ図（本リリースのために制作した図で、本書にはこの図は掲載されておりません。）冷凍庫イメージ

冷凍が節約につながる理由を解説し、冷凍を活用した「買い物４ヶ条」を公開。冷凍というと「週末にまとめ買いして一気に冷凍」とイメージされる方も多いですが、おすすめは「ちょこちょこ冷凍」。普段の食材や料理を少し多めに作って、ちょこちょこ冷凍してストックを増やしていく方法です。そうすれば未来のどこかで楽することができます。少しづつ貯金を貯めていくイメージです。さらにはムダ買いを防ぐ冷凍庫の整理整頓術も丁寧に解説。食材のおいしさを長持ちさせる基本の冷凍テクニック&解凍ポイントも紹介しています。

・大満足のボリューム肉レシピ！「下味冷凍」などの冷凍レシピ多数【下味冷凍】鶏むね肉のみそマヨソテー【下味冷凍】豚こま肉のぎゅっとステーキ【コンテナ冷凍】豚こますき焼き【スリム冷凍】簡単ハンバーグスリム冷凍手順１スリム冷凍手順２

豚こま肉、鶏むね肉、ひき肉といった節約の味方になる肉類の冷凍レシピを32品掲載。肉類の正しい冷凍方法と、味が染み込んでしっとりジューシーになる「下味冷凍」レシピ、フライパンで凍ったまま調理ができる「スリム冷凍」レシピ、食べるときは電子レンジでチンするだけの「コンテナ冷凍」レシピなど、食費を安く抑えつつも食べ応えのあるメインディッシュ絶品レシピを紹介します。

・もやし・キャベツ・白菜！ 節約野菜の「逆転」冷凍レシピ冷凍もやしのオイスターとろみ炒め冷凍キャベツと豚こまの和風だし炒め冷凍白菜とかにかまのあんかけ丼

水分が多く冷凍に向かないと思われがちな野菜も、冷凍のプロの手にかかればご馳走に。冷凍して水っぽくなる、柔らかくなるという特性を“逆に利用した”画期的なレシピを紹介します。節約の大きな味方のもやしは冷凍し、解凍したときの水分を片栗粉でとろみをつけたり、凍ったまま叩いて細かくしたものをハンバーグや焼売の具として加えたり、さまざまな冷凍活用術を紹介しています。

・食感が大化け！ 冷凍豆腐・こんにゃく・卵の面白レシピ冷凍豆腐の焼肉風冷凍こんにゃくのねぎ塩だれ冷凍卵のふわふわバターしょうゆ丼冷凍卵のスコッチエッグスコッチエッグ手順冷凍卵のサクサク天ぷら丼

豆腐は冷凍することで弾力がぐっとアップし、こんにゃくは冷凍するとコリコリ食感になり、食べ応えが生まれます。卵は冷凍すると卵黄がもちもち食感になり、さらに凍ったまま調理すると卵レシピの幅が大きく広がります。安価な食材でも冷凍することで新たに生まれる変化を楽しめる面白レシピを多数掲載しています。

・超時短！ コスパ・タイパ最強の「市販の冷凍野菜」フル活用術スマッシュド冷凍ブロッコリー冷凍ほうれん草のふんわり卵炒め冷凍洋風野菜のチーズ焼き

市販の冷凍野菜は自分で下処理する手間がなく、価格も安定していて節約に大きく役立ちます。自分で冷凍した食材と市販の冷凍野菜をうまく組み合わせることで、時間をかけずに美味しい節約料理を作ることができます。市販の冷凍野菜を使った、手間抜きレシピは42品、多数収録しています。

■冷凍節約レシピを組み合わせた献立例

本書掲載の冷凍節約レシピを組み合わせた献立例を紹介します。

献立例１（写真は２人分）

・スリム冷凍で凍ったまま焼くだけ「鶏つくね照り焼き」

・冷凍もやしを使った「もやしとかにかまのうま塩とろみ炒め」

・冷凍ブロッコリーの茎を使った「シンプル炒め」

・冷凍キャベツを使った「だし解凍でキャベツのコールスローサラダ」

・冷凍きゅうりを使った「簡単ポン酢漬け」

・市販冷凍ほうれん草を使った「ピリ辛ナムル」

【１人分 合計 343円（税抜）】

献立例２（写真は２～３人分）

・冷凍もやしを使った「もやし焼売」

・冷凍白菜を使った「白菜とかにかまのあんかけ丼」

・冷凍にんじんを使った「にんじん丸ごとマッシュサラダ」

・冷凍キャベツを使った「キャベツの芯のにんにく炒め」

・冷凍ピーマンを使った「丸ごとピーマンの焼き浸し」

【１人分 合計335円（税抜）】

■ 著者プロフィール

著者 西川剛史

西川 剛史（にしかわ たかし）

冷凍生活アドバイザー / 冷凍レシピ研究家

高校生の頃から冷凍食品に興味を持ち、冷凍食品会社に就職。商品開発等の経験を生かし、現在は冷凍専門家として活動。「冷凍王子」としてテレビ番組『マツコの知らない世界』『ヒルナンデス！』『王様のブランチ』『NHKごごナマ』等、多数のメディアに出演。

2016年には、理論的に冷凍を学べる「冷凍生活アドバイザー養成講座」を開講（運営 日本野菜ソムリエ協会）。冷凍本のシリーズ累計発行部数は30万部を突破。年間約1,000品の冷凍食品を試食し、全国累計80ヶ所以上の工場を巡る「冷凍食品工場マニア」でもある。

現在は、冷凍食品情報サイト「てまぬきごはん(https://temanukigohan.jp/author/nishikawa/)」での記事連載や、公式YouTube「冷凍チャンネル(https://www.youtube.com/@frozenchannel)」での発信など、冷凍を切り口とした新しいライフスタイルを積極的に提案している。

・著者：西川剛史よりメッセージ

「物価高が続く今、毎日の食卓を守ることは本当に大変です。でも、安さを求めて美味しさや食の楽しさを諦めてほしくない。そんな想いでこの本を作りました。私は学生の頃から『忙しくても健康で楽しい食生活を実現できる』ことがこれからの時代に必要だと感じていました。自分で冷凍した食材や市販の冷凍野菜などを活用すれば、忙しくて時間がない人でも手軽に健康で豊かな食生活を実現できると、いつも提案しています。そして今回のレシピ本はさらに節約になる点に重点をおいてレシピ開発しました。節約できて、簡単で、おいしい！ 良いところだらけのレシピを作るのはとても大変でしたが、今までの私の集大成とも言えるレシピ本なので、ぜひ皆様に読んでいただきたいです。現代の食卓の課題を解決する決定版となる一冊と自負しています。」

■ 書籍概要

書籍名：かんたん＆時短！ 冷凍だからこそおいしい！ 神うま節約レシピ (TJMOOK)

著者：冷凍生活アドバイザー 西川剛史

発売日：2026年5月18日（月）

価格：1,397円（税込）

発行：株式会社宝島社

Amazon商品ページ :https://amzn.to/4sXVbb2

■出版社情報

社名：株式会社宝島社

本社所在地：東京都千代田区一番町25番地

設立：1971年9月22日

代表者：代表取締役社長 関川 誠

会社URL：https://tkj.jp/company/index.html

リリース一覧：https://tkj.jp/company/release

■ リリース発信者情報

社名：冷凍食品PR連盟株式会社

代表者：西川 剛史

設立：2024年7月

URL：https://www.frozenpr.co.jp

事業内容：冷凍食品のPRに関する活動

問い合わせフォーム：https://frozenpr.co.jp/inquiry/