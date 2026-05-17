【6月24日(水)19:00～渋谷開催】SNS×生成AI時代に生き残る働き方とは――渋谷で起業家・フリーランス向け交流会、独立希望者も歓迎！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、nanairo 瀬戸代表をゲストに迎え、2026年6月24日(水)19:00～起業家として活躍中の方、フリーランスとして独立をされた方、将来サラリーマンからの独立を考えている方が集まる交流イベントを開催すると発表した。

2026年6月24日(水)19:00～才能を解放し、個を組織する。SNS×AI時代のクリエイター・サバイバル戦略【渋谷起業家交流会15】

【6月24日(水)19:00~】才能を解放し、個を組織する。SNS×AI時代のクリエイター・サバイバル戦略/渋谷起業家交流会15/ゲスト :瀬戸 敦史（nanairo 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4993833/view

「個」が組織化し、孤独な独立から「共創」へ

フリーランス市場の拡大とともに、生成AIの台頭やSNSアルゴリズムの変化によって「単なる作業者」の付加価値は急速に低下しており、多くのクリエイターが孤独な労働と将来への不安を抱えています。本イベントでは、100名超のプロフェッショナル集団『nanairo BPO studio』を率いる瀬戸代表を招き、個の才能を組織として統合する「新しい働き方のインフラ」を提示します。当日は、AI活用やSNS戦略を軸とした “選ばれ続けるためのアップデート術” など、3年後も指名が止まらない人材になるための具体策を公開。個々のスキルを市場を動かす大きな波に変えることで、地域経済の活性化とクリエイティブ産業の持続可能性に寄与します。起業家やフリーランス、新規事業担当者が集うこの場から、オープンイノベーションによる新たな共創が生まれることを目指します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月24日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 2,500円 (当日事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4993833/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社nanairo 代表取締役 瀬戸 敦史

株式会社nanairo 代表取締役 瀬戸 敦史

1995年生まれ/東京在住。SNSを活用したマーケティング支援を強みとし、投稿して終わりではなく、売上につながる導線設計を重視した実践的な支援を提供。創業以来、累計100社以上の企業にSNS戦略を導入し、集客から販売までの仕組み構築を支援してきました。戦略設計力とクリエイティブを掛け合わせたアプローチで、企業の成長を加速させるパートナーとして活動。SNSを通じた事業成長の再現性に強みを持っています。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/