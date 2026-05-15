『プロセカ』クリエイターが集結！過去最大規模で開催される『プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026』ステージイベントを「ABEMA PPV」にて2日間独占生放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月30日（土）、31日（日）に開催される、スマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、『プロセカ』）のクリエイターとファンを支える祭典「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」のステージイベントを、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて2日間にわたり独占生放送いたします。

「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」は、『プロセカ』を彩るクリエイター陣にフィーチャーしたイベントです。“プロセカを支えてくれているクリエイターとファンをつなぐ祭典”として開催される本イベント。3年ぶりの単独開催となる今年は、幕張メッセ国際展示場ホール1・2にて、過去最大規模で実施されます。イベントでは、イラストレーター・ボカロP総勢129名による即売会をはじめ、「2DMV展」やオリジナルフォトスポットなどの展示企画のほか、クリエイターによるトークステージやDJライブなど、多彩なステージイベントも展開。

ステージイベントでは、音楽・イラスト・映像などのネットカルチャーをライブやDJを通じて体感できるミュージックアートフェス「NIGHT HIKE」とコラボレーションした、ボカロPによるDJライブステージ「CREATORS PLAYGROUND supported by NIGHT HIKE」のほか、「プロセカ放送局」でもお馴染みの、プロセカ声優とボカロPによる対談企画「ボカロミュージックのセカイ 出張版」も開催。書き下ろし楽曲を中心に、楽曲制作時や収録時のエピソードなどを語る特別なトークをお届けするなど、ファン必見のスペシャルステージとなっています。

「ABEMA」では、そんな「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」のステージイベントを2日間にわたり独占生放送。また、「ABEMA PPV」限定特典として、購入者全員に「デジタル壁紙」をプレゼントいたします。【DAY1】【DAY2】の各日一般チケットをご購入いただいた方には「ユニットビジュアル壁紙」をそれぞれ6種お届けするほか、2日間の通しチケットをご購入いただいた方には、「イベントキービジュアル壁紙」全4種に加え、「ユニットビジュアル壁紙」全12種をプレゼント。さらに、通しチケットをご購入いただいた方の中から抽選で4名様にステージイベント出演者の「サイン入りグリッターアクリルパネル[キービジュアル]」をプレゼントいたします。

クリエイターからファンへ、そしてファンからクリエイターへ――“創作”を通してつながる特別なイベントを、ぜひ「ABEMA」にてお楽しみください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて2026年5月15日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始。「一般チケット」は各日2,200円、「通しチケット」は4,400円（ともに税込）で購入・視聴することができます。（※2）なお、チケットを購入された方は、【DAY1】【DAY2】ともに、2026年6月30日（火）23時59分まで、見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能です。

さらに、本公演のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※3）に新規登録し、本PPVチケットを購入された方限定で、400円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-puroseka-20260530

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「プロジェクトセカイ クリエイターズフェスタ 2026」2日間独占生放送 概要

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

▼放送日時

【DAY1】2026年5月30日（土）12時開演（配信開始11時30分～）

【DAY2】2026年5月31日（日）12時開演（配信開始11時30分～）

▼見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2026年6月30日（火）23時59分まで

▼視聴料金

【一般チケット】各日2,200円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として200円が生じます。

【通しチケット】4,400円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼販売期間

2026年5月15日（金）18時～2026年6月30日（火）18時

▼視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/82836f30-1cc7-40e1-a7f3-5a995de54e6c

【DAY2】https://abema.tv/live-event/4485fda1-b184-4e4c-b2bf-b5bad4ca033c

▼出演者（敬称略）

＜「ボカロミュージックのセカイ」出演者一覧＞

【DAY1】

STAGE1：栗山夕璃、礒部花凜（天馬 咲希役）、廣瀬大介（天馬 司役）

STAGE2：せきこみごはん、大漠波新、野口瑠璃子（星乃 一歌役）、廣瀬大介（天馬 司役）

STAGE3：Chinozo、雄之助、降幡愛（桃井 愛莉役）、鷲見友美ジェナ（白石 杏役）

【DAY2】

STAGE1：¿?shimon、buzzG、中島由貴（日野森 志歩役）、田辺留依（朝比奈 まふゆ役）

STAGE2：ユジー、遼遼、本泉莉奈（日野森 雫役）、伊東健人（青柳 冬弥役）

STAGE3：鬱P、LonePi、鈴木みのり（東雲 絵名役）、伊東健人（青柳 冬弥役）

＜「CREATORS PLAYGROUND supported by NIGHT HIKE」出演者一覧＞

【DAY1】

STAGE1：雄之助、夏代孝明

STAGE2：YASUHIRO(康寛) 、栗山夕璃

STAGE3：LonePi、煮ル果実

【DAY2】

STAGE1：大漠波新、和田たけあき

STAGE2：鬱P、八王子P

STAGE3：サツキ、LAM

※DJライブにバーチャル・シンガー及びプロセカキャストの出演はありません

※各ステージの開始時間は予告なく変更となる場合がございます。

▼購入特典

＜購入者全員特典＞

本PPVチケットの購入者全員に「デジタル壁紙」をプレゼント！

【DAY1】一般チケットご購入の方：ユニットビジュアル壁紙をプレゼント

下記3ユニットそれぞれの壁紙を、PC版・SP版の全6種類送付いたします。

・MORE MORE JUMP！

・ワンダーランズ×ショウタイム

・25時、ナイトコードで。

【DAY2】一般チケットご購入の方：ユニットビジュアル壁紙をプレゼント

下記3ユニットそれぞれの壁紙を、PC版・SP版の全6種類送付いたします。

・Leo/need

・Vivid BAD SQUAD

・バーチャル・シンガー

通しチケットご購入の方：イベントキービジュアル壁紙・ユニットビジュアル壁紙をプレゼント

１.イベントキービジュアル壁紙

PC版・SP版の全4種類送付いたします。

・イベントビジュアル

・NIGHT HIKEコラボビジュアル

２.ユニットビジュアル壁紙

PC版・SP版の全12種類送付いたします。

・Leo/need

・MORE MORE JUMP！

・Vivid BAD SQUAD

・ワンダーランズ×ショウタイム

・25時、ナイトコードで。

・バーチャル・シンガー

※特典の送付は2026年7月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

＜通しチケット購入者限定 抽選特典＞

本配信の「通しチケット」をご購入いただいた方の中から、抽選で4名様に「サイン入りグリッターアクリルパネル［キービジュアル］」をプレゼント！

・CREATORS PLAYGROUND supported by NIGHT HIKE Day1出演者（1名様）

・CREATORS PLAYGROUND supported by NIGHT HIKE Day2出演者（1名様）

・ボカロミュージックのセカイ出張版 in クリエイターズフェスタ2026 Day1出演声優（1名様）

・ボカロミュージックのセカイ出張版 in クリエイターズフェスタ2026 Day2出演声優（1名様）

※「サイン入りアクリルパネル」に当選された方には2026年7月中にABEMAギフトボックスにて、住所登録フォームをお送りしますので、必要情報の登録をお願いします。

※本キャンペーンの運営は株式会社パルディアに委託しております。

※サインの対象者はランダムとなりお選びいただけません、予めご了承ください。

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で400円のキャッシュバックキャンペーンも！

本配信の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たすと400円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-puroseka-20260530）をご確認ください。

※月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※画像をご使用の際は、【(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved..】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/