【5/26～28開催】エンファクトリー、「従業員エンゲージメント向上カンファレンス2026」に登壇。オトバンクと対談し、社内浸透と社外への越境から描く「関係性の質を高める″つながり″の設計」を紐解く。

株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：加藤健太）は、2026年5月26日（火）・27日（水）・28日（木）の10:00～16:50に開催される『従業員エンゲージメント向上カンファレンス2026』の中で、セミナーに登壇します。（詳細はこちら(https://form.otsunagi.co/ourly-engagement-conference-202605?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory)）

＜カンファレンスについて＞

エンゲージメントをどう捉えるか。

その違いで、組織は「変わり続ける会社」と「どこか噛み合わない会社」に分かれます。

制度を増やすことが目的になっていないか。

サーベイの数値に一喜一憂して終わっていないか。

本当に向き合うべきは、数字の奥にいる「人」です。

経営と現場をつなぐのは、スローガンでも福利厚生でもありません。

必要なのは、やりがいと働きやすさを構造で捉え、設計し、やり切る力です。

従業員エンゲージメントカンファレンス2026は、その力を磨く一日。

学術的な裏付けと、第一線で挑戦を続ける企業の実践を通じて、

エンゲージメントを感覚論から解き放ちます。

人を活かす組織は、偶然できるものではありません。

設計し、育て、成果へとつなげるものです。

「うちも、まだ良くできる。」

その確信を、次の一手に変える場へ。

あなたの決断が、組織の未来を動かします。

◆開催概要

従業員エンゲージメント向上カンファレンス2026

～選ばれ続ける組織のつくり方～

開催日程：2026年5月26日（火）～28日（木）

開催時間：10:00～16:50

開催場所：オンライン（Zoom）

参加費：無料

主催：株式会社ビットエー ourlyカンパニー

※本イベントは、5月26日、27日、28日の3日間開催です。各日ともに同じ内容で実施いたします。

詳細・お申し込みはこちら(https://form.otsunagi.co/ourly-engagement-conference-202605?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory)から

▼エンファクトリーが登壇するプログラムについて

タイトル：社内から変えるか、社外に出て変わるか―関係性の質を高めるための「つながり」の設計―

開催時間：12:20～13:00

登壇者：

山下隆太様（株式会社オトバンク 執行役員 法人事業担当）

2011年にヤフー入社、2014年にリクルートに転職しEC事業責任者、プロダクト開発や新規事業開発に注力。2019年にアパレルECスタートアップに参画し取締役に就任。2022年2月より執行役員(法人事業担当)として現職。趣味はジョギングとコーヒー屋巡り

島崎由真（株式会社エンファクトリー ライフデザインユニット 副ユニット長）

企業の自律型人材育成のための越境型研修サービスの「複業留学」「越境サーキット」「リーダー留学」など、社外への越境を通して、人・組織が変わるきっかけを創出する「場のデザイン」を提案・支援する越境コンサルタントとして活動。また、人事・HR事業者による1500名のコミュニティ「One HR」の共同代表も務める。

詳細・お申し込みはこちら(https://form.otsunagi.co/ourly-engagement-conference-202605?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=enfactory)から

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社エンファクトリー

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル4階

TEL: 03-6869-6801

FAX: 03-6696-9710

URL: https://enfactory.co.jp/

E-mail：teamlancer@enfactory.co.jp

担当：島崎・小松

●複業留学：3か月・週1日程度、ベンチャー企業の課題解決を通じた越境学習の実施により、行動変容を促す研修プログラムです。仲間と学び合う「ピアラーニング」を取り入れ、自律的な組織への変革を促します。

https://teamlancer.jp/lp/fukugyo_ryugaku

●越境サーキット：3か月・合計20時間程度、異業種混合チームでスタートアップの課題解決にチャレンジするプログラムです。越境学習のプロセスを通じて、「人と組織が変わるきっかけ」を生み出します。https://life-design.enfactory.co.jp/ekkyo-circuit

●リーダー留学：3～6か月・週1日程度、ベンチャー企業における経営参画・リーダーシップ発揮により、経営視座の獲得・行動変容を促すプログラムです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/leader_ryugaku/

●Teamlancerエンタープライズ：人材・情報の見える化、アイデアの還流、越境活動機会の提供などを管理・促進し組織を活性化する、自社開発のプラットフォームです。

https://teamlancer.jp/lp/enterprise

● 社内副業・複業立ち上げ・運用支援サービス

企業内で社員が本来の業務に加えて別の仕事やプロジェクトに取り組む「社内副業・複業」の立ち上げと運用を支援するサービスです。

https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/internal-multiple-jobs/

越境型研修サービス一覧はこちら：https://enfactory.co.jp/ekkyo-gakushu/