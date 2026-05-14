【5月14日（木）スタート】〈Otiumberg.（オティウムバーグ）〉POP UP STOREを伊勢丹新宿店で開催｜ロンドン発ジュエリーブランド
株式会社 トゥモローランド
メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店にて、5月14日（木）から5月24日（日）までの期間、『Otiumberg. POP UP STORE』を開催。
『Otiumberg. POP UP STORE』
メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店にて、5月14日（木）から5月24日（日）までの期間、『Otiumberg. POP UP STORE』を開催。
期間中は、通常展開のない商品も豊富にご用意いたします。
ぜひこの機会にご覧くださいませ。
Small Roscida Drop Hoops
\37,400（tax in）
Arc Hoops
\56,100（tax in）
Small Diamond Quotidien Hoops
\431,200（tax in）
Diamond Rosida Drop Hoops
\499,400（tax in）
Stilla Earrings
\47,300（tax in）
Stilla Duo Earrings
\50,600（tax in）
Stilla Necklace
\44,000（tax in）
Love Link Bracelet \37,400 (tax in)
Tiny Diamond Kite Pendant
\147,400（tax in）
Tiny Diamond Tag Necklace
\157,300（tax in）
Tiny Diamond Disc Pendant
\132,000（tax in）
ABOUT｜Otiumberg.（オティウムバーグ）
2016年にロンドンを拠点としてRosana Wollenberg/Christie Wollenberg姉妹によって立ち上げられたブランド。デザインとアートの融合に加え、トレンドに流されないスローファッションに共感を得た職人による技巧が彼女達のコレクションの根幹となる。コレクションは全てハンドメイドで制作されており、素材はリサイクルされたSolid Gold、Gold Vermeil、Silverのみを使用している。
■開催期間・店舗情報
期間：2026年5月14日（木）～5月24日（日）
店舗：メゾン トゥモローランド 伊勢丹新宿店
Instagram：@tomorrowland_isetan_shinjuku