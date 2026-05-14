猛暑や梅雨に。頭皮すっきり。前髪さらさら。爽快地肌に導く限定アイテム登場。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、猛暑や梅雨時期に蒸れやすい頭皮や髪を爽快に導く、ミント香るドライシャンプーと頭皮用スクラブを2026年5月27日（水）から限定発売します。その他頭皮をすっきり手軽なケアで、暑い日や湿気で不快な頭皮を、いつでもひんやりクールなヘアを叶えます。

ロクシタン公式通販サイト：https://jp.loccitane.com/pure-fresh

梅雨や猛暑に向けて。すっきりヘアケア投入。

ドライシャンプーミストは、シュッとひと拭きで涼やかにリフレッシュする洗い流さないヘアシャンプー。

皮脂癒着成分としてシリカパウダーを配合し、余分な皮脂を吸着。べたつきやすい前髪もふんわりさらさらに。地肌にシュッとひと拭きすれば、さらりとした仕上がりの頭皮に導きます。いつでもどこでも使えるポータブルサイズは、お出かけ先やアウトドアシーンなどにも持ち運びやすいアイテムです。



ディープスカルプクレンジングは、ヘッドスパ感覚で頭皮をマッサージし、爽快な地肌に導く頭皮用スクラブ。自然由来有効成分の炭の吸着力で、毛穴の蓄積汚れまでオフ。頭皮の汚れをすっきり洗い流しながら、爽快な頭皮と髪に導きます。毎日のケアにも、週末のスペシャルケアにもおすすめです。

その他、店頭ではミントの力でフレッシュな頭皮と髪に導く「ピュアフレッシュ」シリーズも展開中。

ひんやり感が高まった洗い流さないトリートメントの「ピュアフレッシュ シャイニングビネガー」や、ミントの力で爽快な洗い心地のシャンプーコンディショナーなどが揃います。

酷暑が予想される今年の夏に向け、ヘアケアを見直して、心地よい夏を過ごしませんか。

【PRODUCT LINEUP】

2026年5月27日（水）限定発売

・ファイブハーブス ピュアフレッシュネスドライシャンプーミスト

80mL 税込3,960円

・ファイブハーブス ピュアフレッシュネス ディープスカルプクレンジング

150mL 税込4,400円

【定番製品】

左から

ピュアフレッシュ シャンプー 300mL 税込3,850円

ピュアフレッシュ コンディショナー 250mL 税込3,850円

ピュアフレッシュ シャイニングビネガー 100mL 税込4,620円

＊1.使用前後での頭皮温度の比較(N=28)

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。