プレミアム付デジタル商品券抽選販売システム「Form LottoPay（FLP）」が福井県のプレミアム付き商品券事業（ふくアプリ）に導入されました

株式会社コアモバイル

株式会社コアモバイル（本社：東京都台東区雷門、代表取締役：山川 壽史）が開発したプレミアム付デジタル商品券を抽選販売するために必要な機能（申込・抽選・購入）を一気通貫して備えたシステム「Form Lotto Pay（FLP）」が、株式会社ふくいのデジタル（本社：福井県福井市、代表取締役：細川達矢）が開発・運営の福井県のスマートライフ化を目指すスマートフォンアプリ「ふくアプリ」に導入されました。

■「ふくアプリ」への導入経緯

＜インタビュー：株式会社ふくいのデジタル 代表取締役社長 細川達矢氏＞

既存アプリとの親和性が高く、申込みから購入までを一気通貫で提供できるFLP

今回の事業は商品券の販売方法が「デジタルのみ」となるため 、ユーザーが「ふくアプリ」のメニューから抽選システムへ遷移できる設計が求められていました。そこで、既存アプリとの親和性が高く、申込みから購入までを一気通貫で提供できるFLPに注目いたしました。

ふくアプリ内で完結しユーザー情報は入力不要

導入にあたり、特に評価しているのがUXの高さです。

「FLP」はふくアプリと抽選システムのIDを直接紐付けることができるため 、ユーザーは外部のWEBブラウザを開いたり、新たにメールアドレスを登録したりする手間がかかりません。 申込み手続きはもちろん、申込み内容の確認から、抽選実施後の当落および当選口数の確認まで、すべてアプリ内の画面で完結します。このシームレスなUXは、県民の皆様に広く利用していただく上で大きなメリットでした。

運営側の業務負荷を下げてくれた「柔軟性」もポイントです。

今回の事業では、「全事業者向け」と「小規模事業者向け」で発行口数や上限口数が異なり 、さらに第1弾・第2弾と期間を分けて実施する必要がありました。 「FLP」は、これらの条件に合わせて個別に申込ページ（フォーム）を作成・登録することが可能です。申込上限数や購入できる最大口数などを柔軟に設定できるため 、複雑な運用フローであっても我々の理想通りにシステムを構築することができました。

短期間の大量アクセスにも安定稼働

株式会社ふくいのデジタル 代表取締役社長 細川達矢氏

プレミアム商品券事業では、申込み開始直後などにアクセスが一時的に集中します。「FLP」は完全サーバーレスシステムを採用しており、短期間の大量アクセスに対しても安定して稼働するため、運営側として懸念していたシステムダウンのリスクを軽減できました。

短期間での導入、かつアプリ連携を伴う開発であったにもかかわらず、手厚く伴走いただいたコアモバイル様の技術力とサポート体制には大変感謝しております。今後も同社の信頼できるシステム基盤を大いに活用させていただきながら、「ふくアプリ」を通じて福井県のデジタル化と地域経済の活性化をさらに推進してまいります。

ふくアプリ：https://fukuappli.jp/

福井県プレミアム付デジタル商品券ふく＋（ふくたす）

https://fukuappli.jp/hapi-coin/fukutasu/

■「Form Lotto Pay（FLP）」について

- 特徴１抽選販売がワンストップで 申込みから抽選、購入まで一気通貫- 特徴２完全サーバーレスシステム採用 短期間の大量アクセスでも安心の設計- 特徴３公的個人認証サービス（JPKI）にも対応 本人確認により安心・安全な運用- 特徴４自由な詳細設定 申込み・抽選・購入それぞれ、目的に合わせて柔軟に設定可能- 特徴５既存サービスとの連携が可能ポイントサービスや地域通貨アプリと連携して利用促進と普及拡大を実現「Form Lotto Pay（FLP）」

プレミアム商品券抽選・決済システム

「Form Lotto Pay（FLP）」

プレミアム付デジタル商品券を抽選販売するために必要な機能を一気通貫したシステムです。

完全サーバーレスシステムのため、短期間の大量アクセスでも安心の設計となっています。

https://www.coremobile.co.jp/services/form-lotto-pay(https://www.coremobile.co.jp/services/form-lotto-pay/)

■株式会社ふくいのデジタル 会社概要

商号：株式会社ふくいのデジタル

代表取締役：細川達矢

本社：福井県福井市順化1丁目1番1号 福井銀行内

URL：https://www.fukui-digital.co.jp/

■株式会社コアモバイル 会社概要

商号 ： 株式会社コアモバイル

代表取締役：山川 壽史

本社 ： 〒111-0034 東京都台東区雷門2丁目17番2号 NEWNO浅草5階

URL ： https://www.coremobile.co.jp/

＜事業内容＞

SAAS事業・受託開発事業