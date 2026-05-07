株式会社ProVision、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347674/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ProVision（神奈川県 代表取締役 仙波厚幸、以下ProVision）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ProVisionは、ソフトウェアやシステムの第三者検証およびデバッグを行う品質検証事業をはじめ、ローコード開発やRPA導入による業務効率化を支援するDXソリューションを提供している企業です。また、ARコンテンツ作成サービスなどの自社プロダクトの開発・提供や、ベトナム拠点を活用した高品質かつ低コストなオフショア開発支援など、幅広い事業を展開しています。
同社は、既存のシステムで発生していた不具合や、手修正に伴う誤入力などのヒューマンエラーのリスクといった課題を解消するため、システムリプレイスを検討していました。また、営業管理、見積、請求、原価計算などの情報が複数のシステムやスプレッドシートに分散していたことから、一元管理による重複入力や作業漏れの削減、および全社的な予実管理の精緻化による業務効率化を目指していました。
ZACの導入にあたっては、「勤怠・工数・原価管理が1つのシステムで完結できる」という製品コンセプトが同社のニーズに合致したという点が評価されました。加えて、同社が現行で利用しているCRMとの標準連携が可能な点や、将来的に実績工数に基づいた請求額の自動計算が活用できるといった、製品の進化の方向性や拡張性の高さも導入の決め手となりました。
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【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
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オロは今後もIT・ソフトウェア業界での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社ProVision（神奈川県 代表取締役 仙波厚幸、以下ProVision）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
ProVisionは、ソフトウェアやシステムの第三者検証およびデバッグを行う品質検証事業をはじめ、ローコード開発やRPA導入による業務効率化を支援するDXソリューションを提供している企業です。また、ARコンテンツ作成サービスなどの自社プロダクトの開発・提供や、ベトナム拠点を活用した高品質かつ低コストなオフショア開発支援など、幅広い事業を展開しています。
同社は、既存のシステムで発生していた不具合や、手修正に伴う誤入力などのヒューマンエラーのリスクといった課題を解消するため、システムリプレイスを検討していました。また、営業管理、見積、請求、原価計算などの情報が複数のシステムやスプレッドシートに分散していたことから、一元管理による重複入力や作業漏れの削減、および全社的な予実管理の精緻化による業務効率化を目指していました。
ZACの導入にあたっては、「勤怠・工数・原価管理が1つのシステムで完結できる」という製品コンセプトが同社のニーズに合致したという点が評価されました。加えて、同社が現行で利用しているCRMとの標準連携が可能な点や、将来的に実績工数に基づいた請求額の自動計算が活用できるといった、製品の進化の方向性や拡張性の高さも導入の決め手となりました。
【ZACについて】
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【ZAC導入事例インタビュー】
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