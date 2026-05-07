ライジングスター部門1位受賞で、ラスベガス開催「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」に参加

株式会社yetera

株式会社yetera(エテラ)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:金井洸樹)が運営するVTuber、Vライバー専門のTikTok LIVEエージェンシー「yetera」は、TikTok LIVE公式イベント「LIVEFEST 2025 エージェンシートーナメント」でライジングスター部門1位を受賞しました。

それに伴い、アメリカ・ラスベガスで開催の「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」にご招待いただき、弊社代表取締役の金井洸樹がイベントに参加しました。

TikTok LIVE Global Awards Ceremonyについて

「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」は、この1年間で優秀な成績を収めたタレントや事務所など、招待された方のみが参加できるイベントです。



TikTok LIVEのトップクリエイターが世界各国から集まり、交流・表彰・情報共有などを行います。

当日の様子

今回「yetera」は在籍ライバーのサポート支援やイベント・企画の取り組みなどが評価され、TikTok LIVE公式イベント「LIVEFEST 2025 エージェンシートーナメント」でライジングスター部門1位を受賞。

これを受けて、「yetera」は本イベントにご招待いただき、代表取締役の金井がイベントに参加しました。

本イベントでは、各国のトップエージェンシーやクリエイターが一堂に会し、 表彰式 /ネットワーキング/今後のLIVE配信市場に関する情報共有などが行われ、TikTok LIVE市場の今後の成長やグローバル展開についての議論も交わされました。

株式会社yeteraについて

株式会社yeteraは、VTuber・Vライバー専門のTikTok LIVEエージェンシー「yetera」を運営しています。



VTuber・Vライバーの新しい道を切り開くために、「TikTok LIVE」をメインに、VTuber・Vライバーの活動サポートやイベント・企画の開催などを行っています。

yetera公式サイト：https://yetera.co.jp/

yeteraX：https://x.com/yetera_

取材・お問い合わせ：https://yetera.co.jp/contact