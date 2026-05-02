地域連携×福祉支援を軸に継続開催｜THI DA株式会社主催「第3回チャリティーゴルフコンペ」2026年5月14日 埼玉・本庄で実施

株式会社フォーチュンアンドカンパニー

THI DA株式会社（所在地：埼玉県新座市畑中1-22-6、代表取締役：並里充）は、2026年5月14日（木）、こだまゴルフクラブ（埼玉県本庄市）にて「第3回チャリティーゴルフコンペ」を開催いたします。本イベントは、地域の障害福祉団体への寄付を目的とした社会貢献活動であり、企業・地域関係者の交流機会の創出を兼ねて継続的に実施している取り組みです。過去2回の開催では、いずれも約20名が参加し、企業同士の新たな接点創出や関係構築にもつながるなど、地域における交流イベントとしての側面も広がりを見せています。第3回となる今回も、ゴルフを通じた企業間交流の促進と、地域活性化および地域支援の推進を図ります。

【開催の背景・目的】

本取り組みは、ゴルフという共通のフィールドを通じて「地域と企業、そして福祉をつなぐ」ことを目的にスタートしました。初開催から企業関係者や地域の方々を中心に参加があり、チャリティーと交流を両立する場として継続開催されています。

過去2回の開催では、いずれも20名規模の参加があり、地域の企業交流イベントとしての側面も形成されてきました。参加企業同士の新たな接点が生まれるなど、交流の広がりも見られています。

第3回となる今回も、ゴルフを通じた企業間交流の機会を創出するとともに、地域活性化および福祉支援の両立を目指します。また、単発の取り組みではなく定期的に実施することで、福祉団体への安定的な寄付と、地域内外の関係性構築を図ります。

【イベント詳細情報】

前回開催時集合写真主催：THI DA株式会社 代表取締役 並里充氏(中央)

イベント名：第3回 チャリティーゴルフコンペ

開催日程：2026年5月14日（木）

会場：こだまゴルフクラブ（埼玉県本庄市児玉町入浅見1060）

費用

・プレー費：14,500円（昼食別／各自現地精算）

・チャリティー費：3,000円（福祉団体へ寄付）

・参加費：3,000円（景品代・運営費含む）

【今後の展開】

本イベントを通じて集まった寄付金は、朝霞市内の福祉団体等への寄付を予定しています。

現在、信頼できる受け取り先団体の選定を進めており、詳細が確定次第、THI DA株式会社の公式サイトおよびSNS等を通じて公表いたします。

また、THI DA株式会社では本チャリティーコンペを単発の取り組みとせず、今後も継続的に実施していく方針です。地域と福祉をつなぐ機会として、本取り組みの発展と定着を目指してまいります。

【主催者情報】

THI DA株式会社

快適空間を全ての人に 空気をデザインする会社

THI DA株式会社は、「太陽のように、地域を明るく照らす企業」を目指し、設備工事のプロフェッショナルとして事業を展開しています。これまでは「管工事業」を中心に活動しておりましたが、令和7年6月より建設業許可を大幅拡大し、23業種の許可を取得。これにより、ワンストップでの設備施工が可能となり、より一層の技術力と対応力を強みに、民間から公共まで幅広い案件に対応してまいります。

THI DA株式会社 代表取締役：並里充

沖縄県出身、19歳で上京。以来、建築業界一筋でキャリアを築く。結婚・子育てを経てもなお、仕事を優先せざるを得なかった自身の経験から、「次の世代には同じ思いをさせたくない」という想いを強く抱くきっかけとなった。2019年（令和元年）5月にTHI DA株式会社を設立。換気、空調、電気、排煙設備工事など、建設設備分野を中心に事業を展開している。

社名に込められた「ティーダ（沖縄の言葉で“太陽”）」の通り、「お客様や地域社会を太陽のように明るく照らせる豊かな環境の実現」という理念を軸に、技術力の向上のみならず、社員同士の信頼関係づくりや若手人材の育成にも力を注いでいる。

また、SNSでの建設業界の情報発信にも積極的に取り組み、業界のイメージ向上と持続的な成長を目指している。

【お問い合わせ先】

THI DA(株) TEL:048-423-9761

企画協力：株式会社フォーチュンアンドカンパニー