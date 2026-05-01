「プーケットに住めバいいジャナイ？」―― それは、ロシア出身の夫の一言から始まった！！おいしさ満載の子連れタイ移住コミックエッセイ『暮らしてみたら　まんぷく！タイごはん』5月25日発売

3人の子どもを連れてタイ・プーケットに怒涛の移住！暮らして気づいた、おいしくて豊かなタイの日常

「プーケットに住めバいいジャナイ？」

ロシア出身の夫、P氏の提案で突如決まった、子連れタイ移住。

非日常のリゾート地だと思っていたプーケットでの新生活は、

現地で出会ったフードのように、多面的な魅力に富んで味わい深く、刺激いっぱい！

屋台で食べ歩く「ムーサテ」と「ロティ」、在宅仕事のランチにいただく「クイッティアオ」、

老舗レストランのデザート「オーエオ」……

現地で味わう名物のほか、日本の食材で再現できるタイ料理レシピも。

あなたがまだ知らない、「おいしいタイ」の魅力満載の一冊です。