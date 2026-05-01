「プーケットに住めバいいジャナイ？」―― それは、ロシア出身の夫の一言から始まった！！おいしさ満載の子連れタイ移住コミックエッセイ『暮らしてみたら まんぷく！タイごはん』5月25日発売
『暮らしてみたら まんぷく！タイごはん』
3人の子どもを連れてタイ・プーケットに怒涛の移住！暮らして気づいた、おいしくて豊かなタイの日常
「プーケットに住めバいいジャナイ？」
ロシア出身の夫、P氏の提案で突如決まった、子連れタイ移住。
非日常のリゾート地だと思っていたプーケットでの新生活は、
現地で出会ったフードのように、多面的な魅力に富んで味わい深く、刺激いっぱい！
屋台で食べ歩く「ムーサテ」と「ロティ」、在宅仕事のランチにいただく「クイッティアオ」、
老舗レストランのデザート「オーエオ」……
現地で味わう名物のほか、日本の食材で再現できるタイ料理レシピも。
あなたがまだ知らない、「おいしいタイ」の魅力満載の一冊です。
＜CONTENTS＞
【目 次】
プロローグ――気がつけばプーケット――
１ 新居はプールとヤモリ付き
２ 地元のスーパーでお買い物
３ 子どもの学校とタイ風ラーメン
４ 水かけ祭りとフルーツ天国
５ プーケットのご当地料理を食べよう
６ ローカル市場で食べ歩き
７ モール、お祭り…雨季の過ごし方
８ バンコクとチェンマイでおいしいもの探し
９ ベジタリアンフェスティバル
10 リゾートホテルでリラックス
エピローグ――食べて暮らして、明日が続く――
プロローグ ―気づけばプーケット―（一部抜粋）
【著者プロフィール】
シベリカ子
埼玉県出身。東京、ロシア、ジョージア等をへて、2023年よりロシア出身の夫、3人の子どもとタイ・プーケットに暮らす。漫画家・イラストレーターとして雑誌や書籍の装画・連載・カット等を手がける。著書に『おいしいロシア』『おいしいロシアおかわり』（ともにイースト・プレス）がある。
■X https://x.com/ShibeRikako
■Instagram https://www.instagram.com/shibe.rikako/
【書誌情報】
タイトル：『暮らしてみたら まんぷく！タイごはん』
定価：1,540円（税込み）
発行：扶桑社
発売日：2026年5月25日（月）
ISBN：978-4594102968
■Amazon
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