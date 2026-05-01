「プーケットに住めバいいジャナイ？」―― それは、ロシア出身の夫の一言から始まった！！おいしさ満載の子連れタイ移住コミックエッセイ『暮らしてみたら　まんぷく！タイごはん』5月25日発売

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株式会社扶桑社

『暮らしてみたら　まんぷく！タイごはん』


3人の子どもを連れてタイ・プーケットに怒涛の移住！暮らして気づいた、おいしくて豊かなタイの日常



「プーケットに住めバいいジャナイ？」


ロシア出身の夫、P氏の提案で突如決まった、子連れタイ移住。



非日常のリゾート地だと思っていたプーケットでの新生活は、


現地で出会ったフードのように、多面的な魅力に富んで味わい深く、刺激いっぱい！


　


屋台で食べ歩く「ムーサテ」と「ロティ」、在宅仕事のランチにいただく「クイッティアオ」、


老舗レストランのデザート「オーエオ」……


現地で味わう名物のほか、日本の食材で再現できるタイ料理レシピも。



あなたがまだ知らない、「おいしいタイ」の魅力満載の一冊です。



＜CONTENTS＞


【目　次】


プロローグ――気がつけばプーケット――
１　新居はプールとヤモリ付き
２　地元のスーパーでお買い物
３　子どもの学校とタイ風ラーメン
４　水かけ祭りとフルーツ天国
５　プーケットのご当地料理を食べよう
６　ローカル市場で食べ歩き
７　モール、お祭り…雨季の過ごし方
８　バンコクとチェンマイでおいしいもの探し
９　ベジタリアンフェスティバル
10　リゾートホテルでリラックス
エピローグ――食べて暮らして、明日が続く――



プロローグ ―気づけばプーケット―（一部抜粋）









【著者プロフィール】


シベリカ子


埼玉県出身。東京、ロシア、ジョージア等をへて、2023年よりロシア出身の夫、3人の子どもとタイ・プーケットに暮らす。漫画家・イラストレーターとして雑誌や書籍の装画・連載・カット等を手がける。著書に『おいしいロシア』『おいしいロシアおかわり』（ともにイースト・プレス）がある。
■X　https://x.com/ShibeRikako


■Instagram　https://www.instagram.com/shibe.rikako/



【書誌情報】


タイトル：『暮らしてみたら　まんぷく！タイごはん』


定価：1,540円（税込み）


発行：扶桑社


発売日：2026年5月25日（月）


ISBN：978-4594102968



■Amazon


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