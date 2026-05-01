【HGPI】オフィス移転のご案内

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（代表理事：乗竹亮治）は、2026年5月1日に移転いたしました。

新オフィスは、長年にわたり国際交流・文化交流の拠点として知られる「国際文化会館」（東京都港区六本木）に構えます。

医薬品サプライチェーンの強靭化、薬剤耐性対策、パンデミック対策、国際的な医療財政に関する議論など、保健医療政策課題は、ますます分野横断的になっております。この移転を機に、患者・当事者参画など、これまでの注力分野に加えて、グローバルヘルスセキュリティー、バイオセキュリティー、安全保障分野においても、国内外の医療政策課題を多様に議論し、提案し、実装に向け伴走をするプラットフォームを目指します。

「安全保障や地経学領域にも知見が深いことに加え、芸術や哲学など多様な知と文化が交差する、歴史ある国際文化会館を活動の場とすることで、国内外の多様なステークホルダーとの連携をさらに深めていく所存です。日本におけるシンクタンク機能の強化と知的ネットワークの集約化に貢献し、日本医療政策機構のミッションである「市民主体の医療政策の実現」を目指してまいります」と、代表理事の乗竹亮治はコメントをしております。

なお、移転に伴い、電話番号およびFAX番号が新しくなりましたので、併せてご案内申し上げます。

今後とも当機構をご支援いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

【移転日】

2026年5月1日（金）

【新住所】

〒106-0032 東京都港区六本木5-11-16

国際文化会館内

Tel: 03-4241-5020

Fax: 03-6859-9291

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、独立したシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してきました。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供しています。設立以来、女性の健康、がん対策、認知症、薬剤耐性、再生医療、グローバルヘルスなど、当時は十分に議論されていなかったテーマをいち早く政策課題として提示し、法制度や国家戦略の形成、国際的な政策議論に反映されるなど、具体的な政策の前進に寄与してきました。こうした継続的な取り組みは、国内外の政策関係者や国際機関からも一定の評価を受けており、日本発の医療政策シンクタンクとして国際的な対話の場に参加し続けています。

日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動を続けていきます。

HGPI 個人賛助会員について :https://hgpi.org/donation.html