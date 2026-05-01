関西屈指のリゾート地！淡路島西海岸で最高のゴールデンウィークを。パソナグループ『淡路島西海岸』レストラン＆カフェ 春メニューのご案内

株式会社パソナグループ

パソナグループが淡路島西海岸エリアで展開する飲食施設では、ゴールデンウィークの淡路島旅行にピッタリの春メニューを多数取り揃えております。今回、店舗でおススメの春メニューをご案内いたします。淡路島西海岸：https://awajishima-resort.com/

▲淡路牛ビフカツセット／6,400円（税込）▲淡路島産天然真鯛のポワレ／4,700円（税込）

▲パイシュー（いちご）／1,800円（税込）▲生しらす丼／1,900円（税込）

レトロな洋館で淡路島の食材をふんだんに使った洋食をお楽しみいただける、「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、ゴールデンウィーク限定セットメニュー「淡路牛ビフカツセット」と「淡路島産天然真鯛のポワレセット」をご用意。通常はコースメニューのメインで提供する大人気のビフカツとポワレを中心に、ミニサラダ、スープ、ライスorパン、デザートが付いたセットメニューで、5月2日～6日の限定販売です。さらに、5月1日からは新しいデザート「フルーツパイシュー（いちご）」も登場。大ぶりのいちごがふんだんに使われたカラフルで映える、優しい甘さとパイ生地の触感が楽しい5月限定メニューです。

また、ゴールデンウィーク期間限定の2つのお子様メニュー「お子様プレート」と「お子様オムライス」も大好評。ナポリタンスパゲティやオムライス、ハンバーグ＆エビフライなど、子どもたちが大好きな洋食が詰まった、笑顔が溢れるお子様メニューもぜひお楽しみください。

また、淡路島西海岸に広がる壮大な海を一望できるシーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」では、淡路島の春の風物詩“生しらす”が登場。地元岩屋港で水揚げし、瞬間冷凍することで鮮度をそのままに、ぷりぷりの食感と濃厚な甘みを堪能できる一品です。淡路島の自然が育む、濃厚で新鮮な北坂たまごとともにお召し上がりください。9月末までの限定商品となっています。

ゴールデンウィークの本格的なスタートにあわせ、春の淡路島は、家族や友人とのおでかけにぴったりのリゾートシーズンを迎えます。美しい自然景観と豊かな食の魅力を一度に堪能できる淡路島西海岸で、心ほどける特別な休日をお過ごしください。

■ 『淡路島西海岸』 春メニュー ご案内

【青海波 洋食レストラン「海の舎」】春の新メニュー

メニュー：

１.ゴールデンウィーク限定セットメニュー「淡路ビフカツセット」・「淡路島産天然真鯛のポワレセット」

提供期間：

5月2日（土）～6日（水）

料金：

「淡路ビフカツセット」（ミニサラダ、スープ、ライスorパン、デザート付）／6,400円（税込）

「淡路島産天然真鯛のポワレセット」（ミニサラダ、スープ、ライスorパン、デザート付）／4,700円（税込）

２.お子様メニュー「お子様プレート」、「お子様オムライス」

提供期間：

4月25日（土）～5月10日（日）

料金：

「お子様プレート」（ナポリタンスパゲッティ、ハンバーグ＆エビフライ、オムライス、ポテトフライ、スープ）／3,300円（税込）

「お子様オムライス」（スープ付）／1,800円（税込）

３.「フルーツパイシュー（いちご）」

提供期間：

5月1日（金）～5月31日（日）

料金：

1,600円（税込）

予約：

https://awaji-seikaiha.com/uminoya/restaurant/

住所：

兵庫県淡路市野島大川70

Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/

【シーサイドレストラン＆マーケット「クラフトサーカス」】春の新メニュー「生しらす丼」

名称：

生しらす丼

提供期間：

4月25日（土）～9月30日（木）

料金：

1,900円（税込）

住所：

兵庫県淡路市野島平林2-2

Instagram：https://www.instagram.com/craftcircus.awaji/