「トライくん」がバスになって東大阪を走る！

一般社団法人 東大阪観光協会

一般社団法人東大阪観光協会は、会員事業者である大阪バス株式会社（本社：東大阪市）が、東大阪市のマスコットキャラクター「トライくん」をデザインしたラッピングバスを新たに導入することをお知らせします。

本車両は、令和8年5月10日（日）に開催される「第47回東大阪市民ふれあい祭り」のオープニングパレードで市民の皆さまに初めて披露されたのち、永和駅前交通広場で展示されます。

その後、近日中に東大阪市内の路線での運行を開始し、日常の移動の中で東大阪の魅力が発信される予定です。

■トライくんが街を走る、新たな“動く観光PR”

本ラッピングバスは、大阪バス株式会社が、市民に広く親しまれているトライくんを活用し、東大阪市の魅力発信と親しみやすい公共交通のイメージづくりを目的として導入するものです。

車体には、ラグビーボールを手にしたトライくんが大きく描かれ、市民はもちろん来訪者にも印象的なデザインとなっています。

東大阪市内を走行することで、日常の風景の中に楽しさや親しみを生み出すとともに、まちへの愛着醸成にもつなげていくことが期待されています。

■市内公共交通の利用促進と路線維持にも寄与

（参考）「トライくん」ラッピングバスのイメージ（画像提供：大阪バス株式会社）

大阪バス株式会社では、本ラッピングバスの運行を通じて、より多くの方にバスを身近に感じていただき、利用促進につなげることを目指しています。

バスは地域の重要な移動手段であり、生活を支える社会的インフラです。利用者の増加は路線の維持・確保にもつながることから、本取組みが市内公共交通の利用機運の向上に寄与することが期待されます。

■東大阪市民ふれあい祭り(5月10日（日）)でお披露目されます

本ラッピングバスは、5月10日（日）に開催される東大阪市最大級のイベントである「第47回東大阪市民ふれあい祭り」のオープニングパレードに登場したのち、永和駅前交通広場（近鉄奈良線「河内永和」駅前、JRおおさか東線「JR河内永和」駅前）において展示される予定です。

当日は、記念撮影スポットとしても楽しめるほか、多くの来場者にトライくんと東大阪の魅力を感じていただける機会となります。

※オープニングパレードへの登場、永和駅前交通広場での展示はいずれも予定のため、内容などが急遽

変更になることもございます

■関係者コメント

大阪バス株式会社 代表取締役社長 西村 信義 様

トライくんが描かれたバスが東大阪のまちを走ることで、子どもから大人まで多くの方に親しみを感じていただければ嬉しく思います。日常の移動の中で思わず笑顔になるような、そんな存在になれば幸いです。これからも地域の皆さまに愛される公共交通をめざしてまいります。

東大阪市マスコットキャラクター「トライくん」

ラッピングバスとして東大阪のまちを走るでぇ。バスをもっと身近に感じてもらえたらうれしいわぁ。ぜひ利用して、東大阪の魅力を楽しんでやぁ。

■今後の展開

展示後は、東大阪市内の路線（布施徳庵線）にて運行が開始される予定です。

観光客の誘客はもちろん、市民の日常に寄り添う“走るシンボル”として、東大阪の魅力発信と公共交通の利用促進の両面からの地域への貢献が大いに期待されています。

■概要

- 名称：トライくんラッピングバス- 展示日：令和8年5月10日（日）- 展示場所：永和駅前交通広場 （近鉄奈良線「河内永和」駅前、JRおおさか東線「JR河内永和」駅前）- 運行開始：令和8年5月中旬（予定）- 運行エリア：東大阪市内路線（布施徳庵線に導入予定）

■東大阪観光協会について

【一般社団法人東大阪観光協会（旧：東大阪ツーリズム振興機構）とは】

観光庁に登録された観光地域づくり法人DMOとして、東大阪の最大の魅力である「モノづくり」「ラグビー（スポーツ）」「文化・下町」の３つを中心に、「東大阪市でしか味わえない」新たな観光まちづくりに取り組んでいます。スポーツコミッションとしてのスポーツツーリズムから、フィルムコミッションとして映画『国宝』や『花まんま』やNHK連続テレビ小説（朝ドラ）『舞いあがれ！』などのロケ支援まで幅広く展開。

新たな誘客プロモーション「タコパ旅東大阪」ではタイパ・コスパに優れ、パワフルなまちの人たちに出会える魅力を発信しています。

東大阪公式観光情報サイト『ピカッと東大阪』では、東大阪市の豊富な飲食店情報やイベント情報を発信するとともに、東大阪にお越しいただく方に楽しんでいただけるバラエティー豊かな体験プログラムや、まち歩きMAP もご用意しております。

また、「東大阪観光情報【公式】」インスタグラムでもグルメ特集など随時最新の情報をお届けしています。

・東大阪公式観光情報サイト『ピカッと東大阪』

https://pikahiga.jp/

・東大阪観光情報【公式】インスタグラム

https://www.instagram.com/higao_tourism/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

一般社団法人東大阪観光協会

TEL：06-4309-8083 FAX：06-4309-8084

E-mail：hta-jimukyoku@higashiosakatourism.com