2100人以上の変化を生んだ顔コリケア「おだんごほぐし」書籍出版記念イベント開催　40～60代女性が“変化した姿”でランウェイに登場

株式会社 Arco mano

エクセレントライン（運営：株式会社Arco mano）は、2026年4月25日、書籍『40代からの たるみケア革 たるみの正体は「顔コリ」だった 2100人以上の顔が変わった おだんごほぐし完全ガイド』の出版を記念した体験型イベントを開催いたしました。

当日は約100名が来場し、セルフケア体験と参加型プログラムを通じて、「見た目の変化」と「内面の変化」を同時に実感する場となりました。

■開催背景

40代以降の女性を中心に、「たるみ」「老け見え」への悩みは増加しています。しかしその多くは原因が曖昧なまま、外側からの対処に偏りがちです。

本書では、「たるみの正体は顔コリである」という視点から、自分自身の手で変化を起こすセルフケアを提案し、これまでに2100人以上の変化を生み出してきました。

本イベントは、その理論と実践を“体験”として届け、「理解」から「行動」へと踏み出すきっかけを提供することを目的に開催されました。

■当日の様子

・体験会：自分の手で変化を起こす実感

体験会では、書籍「おだんごほぐし」からレクチャーが行われ、参加者も講師の解説に合わせて実際に顔に触れながらケアを実践しました。

ケアの前後で表情やフェイスラインの変化を感じる参加者も多く、「その場で変化を実感できた」という声が上がりました。

単なる知識提供ではなく、「自分の手で変化を起こせる」という体感を伴う体験となり、その後のプログラムへの期待感を高める時間となりました。

・ランウェイ演出：変化を“可視化”する象徴的シーン

自信を失いかけていた40代・50代・60代の女性たちが、自身の手でケアを行い、変化を実感した状態で堂々と歩く姿は、会場に強い印象を残しました。

その姿は、見た目の変化だけでなく、心の変化が行動へとつながるプロセスを体現しており、「見た目が変わることで人生が再び輝き出す」ことを実感させる象徴的な場面となりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=70kiDKjadAY ]

https://www.youtube.com/watch?v=70kiDKjadAY

■成果・反響

イベント終了後には、

「その場で変化を感じられたことで、続けてみようと思えた」

「自分でも変われるという実感が持てた」

「見た目だけでなく気持ちも前向きになった」

「ビフォアの写真と目の前の人が同じとは思えない変化で、びっくりでした」

「次は私がランウェイを歩きます」

といった声が寄せられました。

また、SNS上でも体験の共有が広がり、共感を伴う反響が見られました。

■参加者の声（一部抜粋）

「人前に出るのが苦手だった自分が、自然と前に出て歩いていたことに驚きました」

「“年齢だから仕方ない”と思っていた考えが変わりました」

「外見の変化が、ここまで気持ちに影響するとは思っていませんでした」

「10年以上変えなかった髪型とメイクを変えるという変身までしました」

■主催者コメント

エクセレントラインでは、「外側から変える」のではなく、「自分自身を整えることで本来の美しさを引き出す」という考え方を大切にしています。

今回のイベントを通じて、多くの方が“変化のきっかけ”を実感し、自分自身と向き合う一歩を踏み出してくださったことを嬉しく思います。

本書がゴールではなく、それぞれの変化のスタートとなることを願っています。

■今後の展開

今後は、体験型イベントの拡充や継続的に学べるプログラムの提供を通じて、セルフケアを日常に取り入れる機会を広げていきます。

また、書籍を起点としたコミュニティ形成を進め、参加者同士が変化を共有し合える環境づくりを目指します。

■開催概要

イベント名：書籍『40代からの たるみケア革命おだんごほぐし』エクセレントライン出版記念イベント

開催日：2026年4月25日（土）

時間：13:00～15:30

会場：ベルサール西新宿 1階イベントホール

主催：Arco mano

内容：おだんごほぐし誕生秘話

：40代のたるみのレクチャー

：おだんごほぐしのリアル実演

：R40グランプリ Spring ランウェイ

■会社概要

会社名：株式会社Arco mano

代表者：代表取締役 外村 陽子

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 29階 1-1-1

事業内容：たるみケア講座の企画・運営／講師養成および活動支援（起業支援）／会員制コミュニティ運営

HP：https://tarumicare-lab.com/

たるみケアチャンネル：https://www.youtube.com/@tarumi-excellentline