旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、「夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセール」を開催

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、2026年5月9日 (土) 12:00 より、「夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセール」を開催します。本セールでは、韓国24,800円～、台湾24,800円～、ハワイ（ホノルル）109,800円～など、夏休みの旅行に最適な人気エリアを、おトクな価格で販売いたします。さらに、今回から「現地での体験」や「移動の快適さ」を重視したこだわりのツアーラインナップを大幅に強化いたしました。また、事前告知期間中の 2026年5月1日 (金) ～2026年5月9日 (土) にLINEの友だち追加いただいた方にはおトクなクーポンを配布します。

◆夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセールの詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr(https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr)

◼︎「夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセール」実施の背景

夏休みの旅行計画が本格化する5月。物価高や円安の影響から、「海外旅行は少しハードルが高い」とためらってしまう声も少なくありません。 NEWTは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」というミッションのもと、誰もが気軽に夏の海外旅行を楽しめる機会をお届けしたいと考え、おトクな『メガサマーセール』を企画しました。

また、旅行者のニーズは、おトクさだけでなく、『現地でしかできない体験』や『自分へのご褒美としての快適さ』へと多様化しています。そこで今回のセールでは、従来のツアーに加え、現地でのオプション付きツアーや、ワンランク上のラグジュアリープランを大幅に拡充しました。 NEWTでは、あらゆる旅行者に、最適な「夏旅」をご提案します。

◼︎国内・海外旅行に使える総額7億円分ポイントを山分け「たびガチャ」

最大50,000円分のポイントが当たる本企画は、5月9日 (土) からのセール期間内限定で開催されます。通常1回限りの挑戦ですが、結果をSNSでシェアしていただくことで、さらにもう一度チャレンジできる「Wチャンス」をご用意しました。当たったポイントで、いつもよりワンランク上のホテルや、気になっていたあの都市へおトクに旅行できるチャンスです。ぜひこの機会にお楽しみください。

◼︎「夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセール」概要

NEWTだからこそ実現できる、おトクで質の高い海外旅行および国内外の宿・ホテルを多数ご用意しています。

・開催期間：2026年5月9日 (土) 12:00 ~ 2026年6月20日 (土) 11:59

・主なセール内容

・韓国 : 24,800円～（税・燃油込）

・台湾 : 24,800円～（税・燃油込）

・ハワイ（ホノルル） : 109,800円～（税・燃油込）

そのほかラインナップ

・現地体験つきツアー：象乗り体験などさらに現地の魅力を味わえるオプ

ションつきのツアー

・ラグジュアリーツアー：ビジネスクラスやプレミアムエコノミーで移動時

間をより快適にお過ごしいただけるツアー

・たびガチャ

・海外・国内旅行に使える総額7億円分ポイント山分け！

・まわせる回数：期間中1回

（結果画面からシェアするともう1回まわせます。）

・賞品内容：最大50,000円分のポイントが当たる

・クーポン

・期間中いつでもつかえるツアー・ホテル8％OFFクーポン

・毎週土曜はNEWTの日！海外ツアー最大50％OFF先着クーポン配布

・LINE友だち追加キャンペーン

・事前告知期間の5/1(金) 12:00 ~ 5/9 (土) 11:59に友だち追加いただけた方限定

・LINE友だち追加で海外ツアーにつかえる1万円クーポンをプレゼント

◆夏旅チャンス、開幕！NEWTメガサマーセールの詳細はこちら：https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr(https://newt.net/sale-teaser?utm_medium=pr)

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS：

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

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