株式会社 日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ(東京都新宿区、代表取締役：鳥居 敏)は、宮城県が実施する「令和8年度外国人介護人材日本語・介護技術学習支援事業」を令和5年度、令和6年度、令和7年度から引き続き受託しました。

本事業は、外国人介護人材の日本語能力および介護に関する知識・技術の向上を図り、円滑な就労・定着を促進するとともに、介護福祉士国家資格の取得を支援することを目的として実施するものです。





日本の高齢化が進む中、介護職員の需要が増大する一方で、介護職員の確保は難しく、特に地方では人手不足が深刻化しています。このような背景から、外国人介護人材の活用が年々求められています。しかし、言語の壁や技術の不足が問題となり、十分に活躍できていないのが現状です。三幸福祉カレッジでは、以前より外国人の資格取得のサポートを強化しており、この度宮城県が外国人介護人材の資質向上と定着を図るために開始した、「令和8年度外国人介護人材日本語・介護技術学習支援事業」を受託するに至りました。





＜詳細・申込方法はこちら＞

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r8nihongo.html





授業風景3





【事業概要】

本事業は、外国人介護人材の日本語能力および介護に関する知識・技術の向上を図り、円滑な就労・定着を促進するとともに、介護福祉士国家資格の取得を支援することを目的としています。





＜対象＞

宮城県内で就労する介護職種の技能実習生および介護分野における1号特定技能外国人





＜コース＞

(1)介護福祉士国家試験対策コース(インターネットを用いたオンライン講座)





●初級クラス(全18回/定員：40名)

・基礎知識の解説中心(漢字の意味・用語の理解)

国家試験を受験したいが漢字の意味や介護の基礎知識がない方向け

●中級クラス(全18回/定員：20名)

・2028年1月の介護福祉士国家試験受験希望者向け

基礎知識の定着を目標とし、問題への適応力を身につけ、上級クラスを目指す方向け

●上級クラス(全30回/模擬試験・解答解説のみ通学形式/定員：20名)

・2027年1月の介護福祉士国家試験受験希望者向け

基礎知識を習得しているが、問題の読解方法や苦手分野の理解が難しい方向け

※実力チェックテスト、試験本番を想定した模擬試験あり





(2)介護に関する日本語コース(全20回/インターネットを用いたオンライン講座及び通学形式/定員：20名)

・介護職として既に従事している方対象

日本語を習得しながら、介護という仕事を理解し、介護に携わるにあたって必要な心構えや基本的知識と技術を身に付けることが目的のコース(実技のみ通学形式)





＜開講スケジュール＞

(1)介護福祉士国家試験対策コース

・初級クラス 受講期間： 6/4～2/18

・中級クラス 受講期間： 6/16～2/16

・上級クラス 受講期間： 6/9～2/2

(2)介護に関する日本語コース 受講期間： 6/4～2/25

※≪全コース共通≫オンライン講座については全コース動画共有をしており、欠席した場合でも動画視聴で後から取り組むことが可能です。





●≪全コース合同/自由参加≫受講修了証授与式

開催日時 ： 3/4 14:00～

会場 ： 三幸福祉カレッジ 仙台駅前教室

修了証発行条件： 授業に参加、もしくは各コース最終日までに授業動画を

視聴したことの確認が取れた方

※資格証ではありません。

※授与式に出られない方へは後日郵送でお送りさせていただきます。





＜申込締切＞

2026年5月28日

※先着順

※お席に空きがあれば締切後もご案内可能





＜詳細・申込方法はこちら＞

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r8nihongo.html









【三幸福祉カレッジについて】

2000年、介護保険制度のスタートに伴い、人手不足の介護業界に貢献するため、三幸福祉カレッジは福祉教育の専門校として設立。実務者研修だけでも累計約18万人の方が当校で修了されています。

介護の知識やスキルだけではなく、「福祉の心」をお伝えすることで、「利用者様」「介護者様」「介護現場」の3つの幸せを目指した講座の運営をしております。

介護業界を担う外国籍介護職員が増えている今、三幸福祉カレッジではふりがな付きテキストや解説動画の導入など、外国人向けのサポートにも力を入れています。また、三幸福祉カレッジ仙台支社では、東日本大震災後の復興支援の一環として、外国人クラスを設定したホームヘルパー2級講座と介護職員初任者研修を開催するなど、外国人介護人材育成の実績とノウハウがあり、外国人介護人材の育成を行う環境も整っています。