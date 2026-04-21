【実態整理】不動産アカウントの収益化は可能か？SNS運用による集客とリード獲得の仕組みを整理
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、不動産ジャンルにおけるSNS運用と収益化の関係について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「不動産 SNS集客」「不動産 インスタ 運用」「不動産 アカウント 収益化」「不動産 リード獲得 SNS」などの検索が増加しており、従来のポータル依存からSNSを活用した集客への移行が進んでいます。
■ 背景
不動産業界は1件あたりの単価が高く、1件の成約で数十万円～数百万円規模の売上につながるケースも珍しくありません。そのため、SNS運用による集客は他業種と比べても費用対効果が高く、特にインスタを中心に不動産アカウントの運用が増えています。一方で、「フォロワーが増えない」「問い合わせにつながらない」といった課題も多く、単に投稿を続けるだけでは収益化が難しい実態も見られます。
■ 実態整理
2026年時点において、不動産アカウントの収益化は「フォロワー数」ではなく「リード獲得導線」で決まる傾向が明確になっています。インスタで物件情報やノウハウを発信し、プロフィールやDMを通じて問い合わせへつなげる導線が設計されているかどうかが重要です。「インスタ → プロフィール → LINE・問い合わせ → 内見・契約」という流れが機能しているアカウントは、フォロワー数が少なくても収益化できているケースが見られます。
一方で、SNS運用において最も難しいのが「初期のフォロワー獲得」と「信頼性の構築」です。不動産は高額商材であるため、ユーザーは信頼できるアカウントからしか問い合わせを行いません。そのため、フォロワーが少ない段階では反応が出にくく、結果としてSNS運用自体が止まってしまうケースも多く見られます。
■ 不動産×SNS運用の収益構造
不動産アカウントの収益化は主に以下の構造で成り立っています。物件紹介やノウハウ投稿による集客、DMやLINEでの相談対応、そこから内見や契約へつなげる流れです。また、自社物件だけでなく、仲介や紹介によるリード提供でも収益化が可能です。特に都心エリアや投資用不動産では、SNS経由のリード1件あたりの価値が非常に高くなる傾向があります。
■ SNS運用の課題
実務上の相談で多いのは、「時間がかかりすぎる」という点です。不動産のSNS運用は、投稿作成、撮影、コメント対応、DM対応など運用負担が大きく、成果が出るまでに数ヶ月以上かかることもあります。また、アルゴリズムの影響を受けやすく、安定した集客が難しいという課題もあります。
■ 考察
こうした背景から、最近では「SNS運用をゼロから行う」のではなく、「すでにフォロワー基盤と導線が整っているアカウントを活用する」という動きが広がっています。不動産ジャンルは信頼性が重要なため、ある程度フォロワーがいる状態からスタートできること自体が大きなアドバンテージになります。特に地域特化型やジャンル特化型のアカウントは、引き継ぎ後すぐにリード獲得に活用できるケースも見られます。
■ まとめ
不動産アカウントはSNS運用によって収益化が可能な領域ですが、その本質は「フォロワー数」ではなく「リード獲得導線」と「信頼性」にあります。ゼロからSNS運用を行う場合、時間とコストがかかる一方で、すでに基盤が整っているアカウントを活用することで、収益化までのスピードを大きく短縮できる可能性があります。今後は「育てる」だけでなく「購入して活用する」という選択肢がより一般化していくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。不動産集客に活用できるアカウントも掲載されており、ゼロからSNS運用を行うのではなく、すでにフォロワー基盤や導線が整ったアカウントを活用する選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、不動産ジャンルにおけるSNS運用と収益化の関係について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「不動産 SNS集客」「不動産 インスタ 運用」「不動産 アカウント 収益化」「不動産 リード獲得 SNS」などの検索が増加しており、従来のポータル依存からSNSを活用した集客への移行が進んでいます。
■ 背景
不動産業界は1件あたりの単価が高く、1件の成約で数十万円～数百万円規模の売上につながるケースも珍しくありません。そのため、SNS運用による集客は他業種と比べても費用対効果が高く、特にインスタを中心に不動産アカウントの運用が増えています。一方で、「フォロワーが増えない」「問い合わせにつながらない」といった課題も多く、単に投稿を続けるだけでは収益化が難しい実態も見られます。
■ 実態整理
2026年時点において、不動産アカウントの収益化は「フォロワー数」ではなく「リード獲得導線」で決まる傾向が明確になっています。インスタで物件情報やノウハウを発信し、プロフィールやDMを通じて問い合わせへつなげる導線が設計されているかどうかが重要です。「インスタ → プロフィール → LINE・問い合わせ → 内見・契約」という流れが機能しているアカウントは、フォロワー数が少なくても収益化できているケースが見られます。
一方で、SNS運用において最も難しいのが「初期のフォロワー獲得」と「信頼性の構築」です。不動産は高額商材であるため、ユーザーは信頼できるアカウントからしか問い合わせを行いません。そのため、フォロワーが少ない段階では反応が出にくく、結果としてSNS運用自体が止まってしまうケースも多く見られます。
■ 不動産×SNS運用の収益構造
不動産アカウントの収益化は主に以下の構造で成り立っています。物件紹介やノウハウ投稿による集客、DMやLINEでの相談対応、そこから内見や契約へつなげる流れです。また、自社物件だけでなく、仲介や紹介によるリード提供でも収益化が可能です。特に都心エリアや投資用不動産では、SNS経由のリード1件あたりの価値が非常に高くなる傾向があります。
■ SNS運用の課題
実務上の相談で多いのは、「時間がかかりすぎる」という点です。不動産のSNS運用は、投稿作成、撮影、コメント対応、DM対応など運用負担が大きく、成果が出るまでに数ヶ月以上かかることもあります。また、アルゴリズムの影響を受けやすく、安定した集客が難しいという課題もあります。
■ 考察
こうした背景から、最近では「SNS運用をゼロから行う」のではなく、「すでにフォロワー基盤と導線が整っているアカウントを活用する」という動きが広がっています。不動産ジャンルは信頼性が重要なため、ある程度フォロワーがいる状態からスタートできること自体が大きなアドバンテージになります。特に地域特化型やジャンル特化型のアカウントは、引き継ぎ後すぐにリード獲得に活用できるケースも見られます。
■ まとめ
不動産アカウントはSNS運用によって収益化が可能な領域ですが、その本質は「フォロワー数」ではなく「リード獲得導線」と「信頼性」にあります。ゼロからSNS運用を行う場合、時間とコストがかかる一方で、すでに基盤が整っているアカウントを活用することで、収益化までのスピードを大きく短縮できる可能性があります。今後は「育てる」だけでなく「購入して活用する」という選択肢がより一般化していくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。不動産集客に活用できるアカウントも掲載されており、ゼロからSNS運用を行うのではなく、すでにフォロワー基盤や導線が整ったアカウントを活用する選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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