公共安全向けワイヤレスブロードバンド市場は、年平均成長率（CAGR）20.7%で成長し、2035年までに2,195億米ドルに達する見込みである。

公共安全向けワイヤレスブロードバンド市場は、年平均成長率（CAGR）20.7%で成長し、2035年までに2,195億米ドルに達する見込みである。