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ネスレ日本・JR貨物グループ、定期貨物鉄道輸送新ルートの運用を開始 茨城県・土浦駅を起点に、東北方面へ「ネスカフェ ボトルコーヒー」を輸送
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、日本貨物鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 社長執行役員：犬飼 新）ならびに、そのグループ会社である全国通運株式会社（以下、あわせて「JR貨物グループ」）と連携し、土浦駅（茨城県土浦市）を起点に、東北方面へ「ネスカフェ ボトルコーヒー」を輸送する新ルートの運用を、2026年4月20日（月）から開始しました。
（左から）全国通運株式会社 取締役 営業本部 本部長 松尾 直哉
ネスレ日本株式会社 常務執行役員 サプライ・チェーン・マネジメント本部長 オリビエ モントゥ
日本貨物鉄道株式会社 取締役兼常務執行役員 関東支社長 篠部 武嗣
土浦駅（茨城県土浦市）で貨物コンテナを積み込む様子
ネスレ日本は、環境への配慮をバリューチェーン全体で実践しています。特に物流分野では、二酸化炭素（CO₂）の排出量削減に向けて、トラック輸送から貨物鉄道輸送や船舶輸送へ切り替える「モーダルシフト」を、長年にわたり推進してきました。2023年9月には、JR貨物グループとトラック輸送から貨物鉄道輸送への移行を進める「持続可能な物流構築へのパートナーシップ」を締結し、2024年2月より貨物鉄道輸送の活用を段階的に拡大しています（※参考資料）。
パートナーシップをもとにした取り組み開始から3年目を迎え、今回運用を開始する新ルートでは、ネスレ日本霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市）で製造した「ネスカフェ ボトルコーヒー」を東北の物流拠点へ輸送する際、JR貨物の貨物鉄道コンテナを利用し、トラック輸送の一部を貨物鉄道輸送へ切り替えます。これにより、既存の取り組みとあわせ、年間約7,500台分（※1）のトラック輸送削減につながることで、年間の二酸化炭素（CO₂）排出量を約1,300トン削減できると見込んでいます。
（※1）10トントラックでの換算
＜新ルート概要＞
運用開始日： 2026年4月20日（月）
輸送頻度： 5回／週
輸送製品： 「ネスカフェ ボトルコーヒー」
輸送量／日： 最大40トン（需要に応じ 、15 トンから40 トンの間で変動）
輸送区間：
【トラック輸送】 ネスレ日本 霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市） → 土浦駅（茨城県土浦市）
【貨物鉄道輸送】
＜繁忙期（4月〜8月）＞
土浦駅（茨城県土浦市） → 東青森駅（青森県青森市） 約680kmの長距離帯
＜通常期（9月〜3月）＞
土浦駅（茨城県土浦市） → 仙台貨物ターミナル駅（宮城県仙台市） 約330kmの中距離帯
【トラック輸送】 東青森駅（青森県青森市）または仙台貨物ターミナル駅（宮城県仙台市） → 東北地方の納品先
ネスレ日本とJR貨物グループは、今後も段階的に対象品目と地域の拡大に取り組み、トラックドライバーの負担軽減や、二酸化炭素（CO2）排出量の削減に貢献していきます。
土浦駅（茨城県土浦市）で積み込まれた貨物コンテナ
貨物コンテナを載せたトラックがネスレ日本 霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市）を出発する様子
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」
（左から）全国通運株式会社 取締役 営業本部 本部長 松尾 直哉
ネスレ日本株式会社 常務執行役員 サプライ・チェーン・マネジメント本部長 オリビエ モントゥ
日本貨物鉄道株式会社 取締役兼常務執行役員 関東支社長 篠部 武嗣
土浦駅（茨城県土浦市）で貨物コンテナを積み込む様子
ネスレ日本は、環境への配慮をバリューチェーン全体で実践しています。特に物流分野では、二酸化炭素（CO₂）の排出量削減に向けて、トラック輸送から貨物鉄道輸送や船舶輸送へ切り替える「モーダルシフト」を、長年にわたり推進してきました。2023年9月には、JR貨物グループとトラック輸送から貨物鉄道輸送への移行を進める「持続可能な物流構築へのパートナーシップ」を締結し、2024年2月より貨物鉄道輸送の活用を段階的に拡大しています（※参考資料）。
パートナーシップをもとにした取り組み開始から3年目を迎え、今回運用を開始する新ルートでは、ネスレ日本霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市）で製造した「ネスカフェ ボトルコーヒー」を東北の物流拠点へ輸送する際、JR貨物の貨物鉄道コンテナを利用し、トラック輸送の一部を貨物鉄道輸送へ切り替えます。これにより、既存の取り組みとあわせ、年間約7,500台分（※1）のトラック輸送削減につながることで、年間の二酸化炭素（CO₂）排出量を約1,300トン削減できると見込んでいます。
（※1）10トントラックでの換算
＜新ルート概要＞
運用開始日： 2026年4月20日（月）
輸送頻度： 5回／週
輸送製品： 「ネスカフェ ボトルコーヒー」
輸送量／日： 最大40トン（需要に応じ 、15 トンから40 トンの間で変動）
輸送区間：
【トラック輸送】 ネスレ日本 霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市） → 土浦駅（茨城県土浦市）
【貨物鉄道輸送】
＜繁忙期（4月〜8月）＞
土浦駅（茨城県土浦市） → 東青森駅（青森県青森市） 約680kmの長距離帯
＜通常期（9月〜3月）＞
土浦駅（茨城県土浦市） → 仙台貨物ターミナル駅（宮城県仙台市） 約330kmの中距離帯
【トラック輸送】 東青森駅（青森県青森市）または仙台貨物ターミナル駅（宮城県仙台市） → 東北地方の納品先
ネスレ日本とJR貨物グループは、今後も段階的に対象品目と地域の拡大に取り組み、トラックドライバーの負担軽減や、二酸化炭素（CO2）排出量の削減に貢献していきます。
土浦駅（茨城県土浦市）で積み込まれた貨物コンテナ
貨物コンテナを載せたトラックがネスレ日本 霞ヶ浦工場（茨城県稲敷市）を出発する様子
「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」
以上