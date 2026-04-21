カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、純正ディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで車内エンターテインメントを一変させるCar AI Box『DA-MED02』の発売を開始いたします。





Android 13搭載・Google Playストア対応により、YouTube・Netflix・Spotifyなどお好みのアプリを自由にインストール可能。さらにワイヤレスCarPlay/Android Auto対応、DVD/CD再生対応(別売ドライブ使用)と、車内エンタメの可能性を大きく広げる一台です。





MAXWIN 好きなアプリを自由にインストールできるAIBOX





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVSB5VG5

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-med02/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/da-med02.html









【MAXWIN DA-MED02】





MAXWIN DA-MED02





車内のエンタメ性がアップ！Android13システム搭載のCar AI Box

Apple CarPlay/Android Auto対応の車載ディスプレイオーディオとUSB接続すれば、有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。

また走行中でも動画アプリ(YouTube・Tverなど)、音楽(Spotify・YouTube Musicなど)などの様々なAndroidアプリを自由に使用できます。









【製品特徴】

◆Car AI Boxにお好きなアプリをインストールして使用できる





Car AI Boxにお好きなアプリをインストールして使用できる





Google Playストアからお好きなアプリをインストール可能。YouTube、Netflix、Spotifyはもちろん、カーナビアプリ、知育アプリ、ポッドキャスト、ビジネスツールまで、Google Play上のアプリを自由にインストールして使用できます。車のエンタメは"決められた選択肢"から"自分で選ぶ"時代へ。

ダウンロードしたアプリの映像はテレビキット無しでも走行中に再生が可能です。









◆ワイヤレスCarPlay & Android Auto 両対応





ワイヤレスCarPlay & Android Auto





純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。一度ペアリングすれば次回から自動接続し、毎回のケーブル差し込みが不要になります。iPhone・Androidどちらにも対応し、乗車したらすぐにスマートフォンのマップや音楽をディスプレイで操作できます。









◆DVD/CD再生に対応





DVD/CD再生に対応





別売のDVD/CDドライブ『DA-DVD03』をUSB接続するだけで、純正ディスプレイオーディオの大画面でDVDやCDを再生可能。Wi-Fi環境がなくても使えるため、山間部やトンネルが続くルートでもお子さまのお気に入りの映画やCDを流し続けることができます。









◆USBデバイス内の動画・音楽をダイレクト再生





USBデバイス内の動画・音楽をダイレクト再生





動画や音楽を保存したUSBフラッシュメモリやUSBハードディスクを接続するだけで、通信料を気にせずに車内で大容量コンテンツを楽しめます。家族旅行前にお気に入りの映画をUSBに保存しておけば、長距離移動も快適です。









◆接続簡単、面倒な取り付け無し！





接続簡単、面倒な取り付け無し！





付属ケーブルで2種類のCarPlay USBポートに接続可能(USB-AとUSB-C)

付属のUSBケーブルでデバイスを接続するだけで即見れる！Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば、お好みの動画アプリを車内の大画面で観ることが出来ます。

USBケーブルはType-A/Type-C両対応です。









【製品仕様】

OS ： Android 13

CPU ： Cortex A53 4コア(2.0GHz)

GPU ： IMG GE8300

メモリRAM ： 2G LPDDR4

ストレージROM ： 32G EMMC

サポート解像度 ： 800×480、1280×720、1920×720等

USB ： USB2.0

Wi-Fi仕様 ： 802.11a/b/g/n/ac、2.4G+5.2G

Bluetooth ： Bluetooth V2.1/3.0/4.0BLE

USBメモリー再生対応動画フォーマット： MPEG4/H.263/AVC1/H.264/HEVC/

H.265/MP4V/MPEG4/Xvid

表示言語 ： 日本語、英語、中国語等

動作電圧 ： DC 5V 1A

動作温度範囲 ： -10～70℃

保管温度範囲 ： -20～80℃

対応車種 ： 有線接続可能、

CarPlay/Android Auto対応、

タッチパネル操作可能なディスプレイ

オーディオ搭載車両(一部車両を除く)

本体サイズ ： 72×54×16mm