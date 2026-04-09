2026年4月、改正物流効率化法等の施行により「物流の2026年問題」が本格始動しました。荷主企業へのCLO（物流統括管理者）選任や中長期計画の策定が義務化され、経営レベルでのサプライチェーン再構築が求められています。この喫緊の社会課題に対し、緻密な運行管理でジャストインタイム輸送を手がける「株式会社ヨロズ物流」と、生成AIを活用した業務改善コンサルティングを展開する「株式会社スーパー・アカデミー」は共同で、長年の課題であった属人的な配車業務を標準化する『生成AI配車プロジェクト』を立ち上げました。 法改正による規制強化、深刻な人手不足、そしてコスト高騰が同時に進行する「今」、両社の強みを掛け合わせたテクノロジーの力で現場の作業時間を大幅に短縮し、最適な利益確保とドライバーの労働環境改善を実現します。

なぜ今、このプロジェクトが必要なのか？（サービス提供の背景）

2024年問題に続き、本年4月からは荷主側へのコンプライアンス要求も厳格化され、物流業界は「持続可能なサプライチェーンの構築」へとフェーズが移行しました。春闘では運輸労連が大幅なベースアップ（月額17,300円の賃上げ要求等）を掲げており、人材確保と処遇改善のためには、自動運転や物流DXへの投資と同時に、企業としての確実な「利益確保」が至上命題となっています。 しかし、実際の運送現場においては「配車業務」が依然として大きなボトルネックとなっていました。配車は、運送距離、燃料代、高速代、ドライバーの労働時間など複雑な条件を考慮する必要があり、手配に多大な時間がかかります。さらに、熟練担当者の経験や勘といった属人的な要素に大きく依存するため、「配車担当者のスキルによって会社の利益が大きく変わってしまう」という構造的な課題を抱えていました。 そこで、GPSやデジタコを活用した安全管理と柔軟な対応力を強みとする「ヨロズ物流」のリアルな実務ノウハウと、多数の生成AI導入支援や生成AIのeラーニング講座を展開し、企業のDX化・業務プロセス改善を導いてきた「スーパー・アカデミー」の知見を融合。時間と手間のかかる属人的な業務に生成AIを掛け合わせ、データに基づいた最適な判断と利益確保を誰もが迅速に行える仕組みを構築すべく、本プロジェクトの立ち上げに至りました。

プロジェクトの特徴

本プロジェクトにおける生成AI配車モデルは、両社の強みを生かし、以下の3つの特徴を通じて物流現場の課題を解決します。

【特徴1】属人的になりがちな配車手配を生成AIで標準化・効率化を図ります

スーパー・アカデミーが持つ実践的な生成AIの導入・教育ノウハウを活用し、これまでベテラン担当者の頭の中にしかなかった配車のロジックをシステム化します。経験の浅いスタッフであってもAIのナビゲーションに従うことで熟練者と同等の手配が可能となり、属人化を排除した業務の標準化を実現します。

【特徴2】依頼に応じ、必要な経費から最適な判断を生成AIがサポート

ヨロズ物流が蓄積してきた運送データを基に、依頼ごとの運送距離、変動する燃料代、高速代、人件費など、運行に必要な経費を生成AIが瞬時に多角的に分析します。赤字運行を防ぎ、1便あたりの利益を最大化するための「最適な判断」をシステムが提示し、経営の安定化を強力にサポートします。

【特徴3】生成AIの活用で作業時間を短縮し、人件費の削減を目指す

複数の条件を照らし合わせながら行っていたパズル要素の強い手配業務を、生成AIによって一気にショートカットします。今まで時間がかかっていた業務を劇的に短縮することで、配車担当者の残業時間および人件費の削減に貢献し、浮いたリソースをさらなる安全教育や顧客対応へ還元します。

今後の展望

まずはヨロズ物流の実運用環境下にて、生成AI配車モデルの精度向上と実証を進めます。将来的には、実証されたシステムとAI活用のノウハウをパッケージ化し、同様の属人化や利益圧迫に悩む全国の中小物流事業者へ向けた提供も見据えています。荷主と運送事業者が一体となって直面する「物流の2026年問題」に対し、本プロジェクトを通じて業界全体の物流DXを底上げし、社会インフラとしての物流ネットワークの維持・発展に貢献してまいります。

会社概要と問い合わせ先

株式会社ヨロズ物流

柔軟な体制と、デジタコ・GPSを活用した徹底管理によるジャストインタイム輸送を強みとする総合物流企業。小回りの利く軽貨物輸送から特殊トレーラー、関西9箇所の倉庫を拠点に日本全国世界に物流を提案するなど、多様なニーズに応える物流サービスを提供しています。

株式会社スーパー・アカデミー

https://www.yorozubutsuryu.com/company.html

企業の新規顧客開拓やWeb集客、論理的な業務プロセスの改善支援を行う経営コンサルティング企業。特に生成AIの導入支援に注力しており、実践的な生成AI導入支援や生成AIのeラーニング講座の提供を通じて、多くの企業で業務効率化と生産性向上を実現しています。 【本件に関するお問い合わせ先】 担当部署：広報 担当者名：中尾 誠一 電話番号：06-6359-8805 メールアドレス：info@super-academy.jp

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