学校法人名城大学は1月28日の理事会で、小原 章裕（おはら あきひろ）専務理事（67）＝写真 を新理事長として選定しました。小原専務理事は2019年4月1日から2025年3月31日までの6年間、名城大学学長を務め、2025年4月1日に学校法人名城大学専務理事に就任。今回の理事会で理事長に選定され、任期は2026年1月28日（当該理事会終結の時）から2027年6月定時評議員会終結の時までとなります。

■1月28日現在の略歴

昭和33年4月20日生まれ（満67歳）、兵庫県姫路市出身専門は食品科学【学歴】昭和57年3月 名城大学農学部農芸化学科卒業昭和59年3月 神戸大学大学院農学研究科農芸化学専攻修士課程修了昭和62年3月 神戸大学大学院自然科学研究科資源生物科学専攻博士課程修了【学位】昭和62年3月 学術博士（神戸大学学博い第102号）【職歴】 昭和62年4月 大阪青山短期大学専任講師平成６年4月 兵庫女子短期大学助教授平成10年4月 名城大学農学部農芸化学科助教授平成11年4月 名城大学大学院農学研究科修士課程准教授平成11年4月 名城大学農学部応用生物化学科准教授平成20年4月 名城大学農学部応用生物化学科教授平成20年4月 名城大学大学院農学研究科修士課程及び博士課程教授平成21年4月 名城大学農学部応用生物化学科学科長平成25年4月 名城大学農学部協議員、農学研究科主任教授平成27年4月 名城大学農学部長、農学研究科長 学校法人名城大学評議員平成31年4月 名城大学学長 学校法人名城大学理事（常勤）令和７年4月 学校法人名城大学業務執行理事・専務理事【公職等】平成11年4月 日本栄養・食糧学会中部支部参与（現在に至る）平成17年4月 日本食品科学工学会中部支部企画委員（現支部役員）（現在に至る）平成26年4月 日本食品科学工学会中部支部支部長（平成28年3月まで）平成26年4月 抗酸化・機能研究会（旧Anti Oxidant Unit研究会）評議員（現在に至る）平成27年4月 （公社）日本農芸化学会JABEE対応委員（現在に至る）

