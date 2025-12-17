“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉リゾート「ゆるり熱海with DOGS」（所在地：静岡県熱海市泉411-292）は2025年12月で開業1周年を迎えました。これを記念し2026年1月10日よりご利用いただける感謝のギフト付プランを販売いたします。ゆるり熱海with DOGS：https://yururi-atami.com/開業1周年記念プラン： https://x.gd/nOxNA

ゆるり熱海with DOGSは、＜愛犬と安心ウェルネス＞をテーマとする温泉リゾートです。当館は熱海ならではの温泉と食事に加え、海を望むルーフトップドッグランやわんちゃん用ビュッフェ、復元ドライヤー完備のトリミングルームなど愛犬のヘルスケアにも寄り添ったコンテンツを取り揃えています。開業1周年記念プランでは、わんちゃん用ご飯セットやケアグッズをはじめ、当館限定オリジナルおさんぽバッグにご当地ドリンクなど、ご滞在中もご自宅に帰られてからもお愉しみいただける特典をご用意しています。

開業1周年記念プラン

プラン名：【開業1周年記念】わんちゃん感謝祭＊選べるご当地ドリンク＆わんこギフト付き＜■特選鍋会席＞※公式プラン＜特典＞1：選べるご当地ドリンク ①地ビール ②富士山サイダー ※お一人様1本（①と②のどちらか1つお選びいただけます）2：わんちゃんケアグッズ 肉球クリーム3：わんちゃんへのお土産 わんちゃん用ご飯4種お試しセット 4：1周年記念オリジナルおさんぽバッグ※2～4は頭数に関係なく1組につき各1点のご提供価格：23,100円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）予約・詳細：https://x.gd/nOxNA

ゆるり熱海with DOGS 施設概要

ゆるり熱海with DOGS 概要所在地： 〒413-0001 静岡県熱海市泉411-292TEL：0570-550-165アクセス： 熱海駅より路線バスで約20分「沖電気健保前」下車、徒歩約1分客室数： 全15室（ドッグラン＋露天風呂付特別室・露天風呂付洋室・ドッグフレンドリールーム・洋室）館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、トリミング＆ドライルーム公式サイト： https://yururi-atami.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_atami/※画像は一例です。実際の仕様と異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など個性的なホテル・旅館を全国約40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/