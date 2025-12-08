¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ô¥¶¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ë¾þ¤ë¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
ÈÎÇä´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡þ ÈÎÇäÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¡¡¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹ For Two¡×¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦ ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ç¥£¥Ã¥×
¡¡¡¦ ¥Ï¥¦¥¹¥µ¥é¥À
¡¡¡¦ ¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æ¡¼¥ ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹ ¥°¥ê¥ëÌîºÚ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥ÈÅº¤¨
¡¡¡¦ ¥Á¥¥ó¥Æ¥¡¼¥é¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í
¡¡¡¦ ¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡¡¡¦ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê4³¬¡¿TEL 044-589-7401
¡þ ¸ø¼°HP¡§
¡¡https://cpkjapan.com/
¡¡
¡¡¡¡
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï
ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î°è¤ò½Ð¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼¤«¤é¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤ÎËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1985Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ËÃÂÀ¸¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤´¤È¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤ò¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤êÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¥¶¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤Ï¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡×¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹
½»½ê ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê4³¬
±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 11¡§00¡Á22¡§00¡ÊL.O 21:00¡Ë
TEL ¡§ 044-589-7401
¸ø¼°HP ¡§https://cpkjapan.com/
Facebook ¡§https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram ¡§https://www.instagram.com/CPKjapan/
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒWDI JAPAN¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL. 03-3470-5307
Ã´Åö¡§ÂçÎÓ ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
