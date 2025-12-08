¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ô¥¶¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ë¾þ¤ë¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì

ÈÎÇä´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë



¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¾Í¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ô¥¶¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤äÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡×¤ò12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÍâÇ¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡





CPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹






¡¡

Åö¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¦¥µ¥é¥À¡¦¥á¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¹¥¿¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¹½À®¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

¡¡

¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥¹¤Ï2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê£¿ô¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤êÂç¿Í¿ôÍÍ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤âÂÐ±þ¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÈþ¿©¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡

¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó ¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹¡× ÈÎÇä³µÍ×






¡¡

¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§

¡¡2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¡þ ÈÎÇäÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê¡§

¡¡¡ÖCPK¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥¹ For Two¡×¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¡¡¢¨2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹

¡þ ÆâÍÆ¡§

¡¡¡¦ ¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ç¥£¥Ã¥×

¡¡¡¦ ¥Ï¥¦¥¹¥µ¥é¥À

¡¡¡¦ ¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æ¡¼¥­ ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹ ¥°¥ê¥ëÌîºÚ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥ÈÅº¤¨

¡¡¡¦ ¥Á¥­¥ó¥Æ¥­¡¼¥é¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í

¡¡¡¦ ¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é

¡¡¡¦ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã

¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§

¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹

¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê4³¬¡¿TEL 044-589-7401

¡þ ¸ø¼°HP¡§

¡¡https://cpkjapan.com/

¡¡





¥¹¥Ô¥Ê¥Ã¥Á¥¢¡¼¥Æ¥£¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ç¥£¥Ã¥×










¥Ï¥¦¥¹¥µ¥é¥À










¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æ¡¼¥­ ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹ ¥°¥ê¥ëÌîºÚ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥ÈÅº¤¨










¥Á¥­¥ó¥Æ¥­¡¼¥é¥Õ¥§¥Ã¥È¥Á¡¼¥Í










¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é






¡¡¡¡

¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ï

ÅÁÅýÅª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î°è¤ò½Ð¤¿¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼¤«¤é¥¹¡¼¥×¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤ÎË­ÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1985Ç¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤ËÃÂÀ¸¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥­¥Ã¥Á¥ó¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤´¤È¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¡¡¹¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÂç¹¥¤­¤ÊÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤ò¡¢¤È¤Ó¤Ã¤­¤êÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¥¶¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡× ¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼°î¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ô¥¶¤Ï¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡

¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ô¥¶¡¦¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹

½»½ê ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê4³¬

±Ä¶È»þ´Ö ¡§ 11¡§00¡Á22¡§00¡ÊL.O 21:00¡Ë

TEL ¡§ 044-589-7401

¸ø¼°HP ¡§https://cpkjapan.com/

Facebook ¡§https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram ¡§https://www.instagram.com/CPKjapan/

¡¡







ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

³ô¼°²ñ¼ÒWDI JAPAN¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL. 03-3470-5307

Ã´Åö¡§ÂçÎÓ ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI ¹­Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à

https://www.wdi.co.jp/contact/press