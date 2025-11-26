Sweet Compass株式会社(所在地：東京都千代田区、代表：波多江 美穂子)は、運営するジュエリーショップ「Mico宝飾店」のオンラインストアにて、2025年11月20日よりブランド・アンティーク時計特集企画を開始いたします。

本企画では、希少なロレックス、カルティエ、オメガのアンティーク腕時計を3段階に分けて段階的に販売いたします。

本特集はオンライン販売が中心ですが、ご希望の方はアトリエにて実物をご覧いただいたうえで購入することも可能です(要事前問い合わせ)。





希少ブランド・アンティーク時計特集





時計特集： https://sweetcompass.shop/collections/%E6%99%82%E8%A8%88









■時を超えて愛される時計の魅力と特集企画の意図

時計は単なる時間を知る道具ではなく、身につけることでファッションのアクセントとなり、持ち主の個性や価値観を表現するアイテムです。近年、アンティークやブランド時計への関心が高まる中、Mico宝飾店では「美しいものを日常に」という想いから、希少なブランド・アンティーク時計を特集する企画を立ち上げました。

アンティーク時計は、現代では再現が難しい繊細なデザインや 、手巻きならではのロービート音、歴史を感じさせる独特の風合いが魅力です。また、ブランド時計は洗練されたデザインとラグジュアリーな存在感で、所有する満足感を与えてくれます。今回の特集を通じて、かけがえのない時を刻む特別な時計との出会いを提供いたします。





時計1





時計2





■厳選されたラインナップと徹底した品質管理

今回の特集では、希少価値の高いブランド・アンティーク時計を今後ほぼ毎日入荷予定ですが、初回の3段階に分けて以下のコレクションを展開します。

いずれも専門の時計技師によるメンテナンス・オーバーホールを実施済み。煮沸や超音波洗浄、電池交換、磨き仕上げなども行い、最良の状態でご提供します。販売後も修理やベルト交換などのアフターサービスを承ります(有償)。

また、気になる商品はアトリエで実物をご覧いただくことも可能です(要事前問い合わせ)。オンラインストアでも詳細な写真や説明を掲載し、安心してご購入いただける環境を整えています。





時計3





時計4





時計5





■日常に寄り添う“本物”の時計を届け続ける

Mico宝飾店では、今後も希少なブランド・アンティーク時計を継続的に入荷し、ファッションやライフスタイルにこだわる方々へ向けて、唯一無二の逸品を提案してまいります。今後も新たなブランドやモデルの特集を企画し、幅広いラインナップでお客様の期待に応えていく予定です。





時計6





時計7





公式サイト： https://sweetcompass.shop/

X ： https://x.com/sweetcompass02

Instagram ： https://www.instagram.com/sweet_compass/









■イベント概要

イベント名 ：Mico宝飾店 ブランド・アンティーク時計特集

開催期間 ：2025年11月20日～(各ブランドごとに販売開始日あり)

＜第一弾＞11月26日(水)

：ロレックスの手巻き腕時計コレクション

＜第二弾＞11月28日(金)

：カルティエの手巻き腕時計コレクション

＜第三弾＞11月30日(日)

：オメガのアンティーク腕時計コレクション

イベント内容 ：ロレックス、カルティエ、

オメガのアンティーク腕時計コレクション

アフターサービス：有償で修理・オーバーホール・ベルト交換対応

販売形式 ：オンラインストアでの特集販売

(アトリエでの実物確認可・要事前問い合わせ)





■アトリエ概要

名称 ： Mico宝飾店

場所 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

アクセス： 銀座線末広町駅から徒歩1分

営業時間： 11：00～17：00

定休日 ： 不定休

URL ： https://sweetcompass.shop/pages/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A8%E7%B4%B9%E4%BB%8B









■会社概要

社名 ： Sweet Compass株式会社

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目15-4 5F

代表者 ： 代表取締役 波多江 美穂子

事業内容 ： ジュエリーのECサイト運営

URL ： https://sweetcompass.shop/